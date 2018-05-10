2018不容错过的7部，时间循环类的电影，绝世空前！

网上搜得资料：近日，一部将时间循环（time loop）玩出新意的国产喜剧惊悚电影即将于六月上映国内院线，前导预告一经发布，就引起了广大影迷的好奇和猜测。本片由北京黑狼影业传媒有限公司出品，李耀东导演，著名恐怖小说作家庄秦担纲电影编剧，金鸡女配提名青年女演员宫哲、号称“女版王宝强”的廖娟惊喜加盟，更有张楠、健子、贲蓝琪等一众青年演员主演，讲述了一个因午夜“面具杀手”引发的一系列诡异连锁时间循环事件，并为之展开的伦理思考和心灵拷问。

大量电影为繁复的时空理论做出了声画俱全的诠释。用科幻专有名词，这种现象被称为时间循环（time loop），其历史十分悠久，最早发源于古埃及的“永恒轮回”理论，在古希腊、古印度、古阿兹特克都有类似的表达，近代则经由哲学家叔本华和尼采的进一步发展和反思，再度复兴，并启发了大批科幻作家的思路，进而成为科幻影视中的一支分流。

《午夜幽灵》故事相当有趣，结构精巧，将“时间循环”的设定玩出了新花样，观影体验非常接近在游戏中读取存档，但每次循环又选取一个不同的POV主角视角，电影采取倒叙形式，从一开始就告诉你罪恶的发生和结果，并在每一次循环中逐渐接近真相，抽丝剥茧般的将悬念慢慢解开。众所周知，时间循环概念属于广义上时间旅行的一种，而时间旅行一直是当代电影最关注的核心主题之一。这大约是因为，电影本来就是关于时间的艺术。但通常它是线性展开的，时间循环打乱直线前进的剧情线索，也因此为多线叙事、网状结构等各种复杂叙事技巧提供了一个天然的世界观架构。

下面让我们来了解下那些关于“时间循环”的电影

1、《土拨鼠之日》

午夜幽灵

说到时间循环模式的电影，不能不提到其中的里程碑《土拨鼠之日》（Groundhog Day，1993）。这部轻松的高概念喜剧是比尔·莫瑞的生涯代表作，他在片中演一个气象播报员，意外地发现自己的生活被永远设定在土拨鼠日那天。

2、《罗拉快跑》

德国电影《罗拉快跑》是另一种形式的循环。少女罗拉必须在二十分钟内筹集到十万马克，否则她的男朋友就会被黑帮杀死，罗拉前后一共跑了三次，每次的经过都是独立的，其间并没有太多的重复，仿佛把人生像电子游戏一样存盘重来，反复尝试攻关。

3、《初恋五十次》

时空循环未必一定要通过时间旅行的方式在科幻语境下完成，比如浪漫爱情喜剧《初恋五十次》（50 First Dates）只是用失忆，也变相实现了让时间循环重启的效果。女主因脑部疾病会让她彻底忘掉前一天发生的事，所以男主不得不每天向她重新自我介绍，并设法使她爱上自己。让初恋反复重来，这就让一种悲惨的疾病立刻变成了浪漫的源泉。

4、《恐怖游轮》

这部2009年的科幻片被认为是电影叙事结构的奇迹。单亲母亲杰西和一帮朋友乘游艇出海游玩，在海上遭遇一场强烈的风暴。游艇翻船，众人落海，几经挣扎他们登上一艘名为“艾俄洛斯”的游轮，随处可见的鲜血、神秘的指示以及突如其来的凶杀事件，将这群男女带入万劫不复的恐怖轮回之中……

5、《明日边缘》

这部改编自日本作家樱坂洋的轻小说《杀戮轮回》。经过好莱坞的改编后，电影被赋予了更强的“游戏即视感”。向来在电影中身手不凡的阿汤哥，胆怯的他，被指派参加一场与外星人的战斗。但幸运的是，阿汤哥掌握了死生循环的能力。他不断地死去，又不断重生，一次次返回战争。随着每一次复苏，他对战争的本质、敌人的弱点和武器的娴熟度也随之加深。

6、《忌日快乐》

影片以女大学生TREE的校园生活拉开帷幕，她在生日当天被神秘的“面具杀手”杀害，但死亡没有结束她的生命，而是让她无限循环在这一天重生。在叙事结构上，《忌日快乐》采用了“时间段无限重置”的循环模式，TREE必须找出追杀她的面具杀手到底是谁，否则她将永远困在这一天。





7.《午夜幽灵》