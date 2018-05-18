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《红海行动》：超燃的沙漠吃鸡小分队

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2018-5-18 8:27:30

不知不觉两个多小时就过去了，可以说是无尿点，截止到现在，豆瓣评分8.4。一部138分钟的电影，抛去字幕，整部电影文戏也就20分钟，从开场营救人质危机，还没回去就直接开赴伊维亚，随后就进入到战场环节，二话不说就开打。导演林超贤的“师父”陈嘉上（林超贤早年曾做过陈嘉上的副导演，二人有师徒之名）在看完138分钟成片后在微博上评价道：“从第一分钟一直燃到最后一秒，竟然全程用动作去说故事。这是一部终极的动作片。湄公河行动对比起来算文艺片了。”

 

2015年3月，海军第十九批护航编队圆满完成了赴也门撤离中国公民任务，《红海行动》就是根据这段真实事件改编而成的。从《湄公河行动》中国公安跨境追捕到《红海行动》中国海军在海外进行军事行动，林超贤用他自己的动作片叙事手法，让看惯了好莱坞拯救世界的中国观众，找到了更加有归属感的买票理由。

 

主旋律类型片基本做到头了，将主旋律的诉求置于出色的类型片经验当中，战争场面可看性非常高，够刺激够紧张，简直是中国版的《黑鹰坠落》。片尾没有强行拔高主题，或充斥个人英雄主义的色彩，整部影片都是一场接一场紧凑且高难度的任务，山地激战、沙漠坦克大战、空降各类地形和作战任务几乎都涉及到了，狙击和营救的部分格外惊险，结尾亦干脆有力。

 

 

剧情：索马里海域外，中国商船遭遇劫持，船员全数沦为阶下囚。蛟龙突击队沉着应对，潜入商船进行突袭，成功解救全部人质。 

 

　　返航途中，阿拉伯半岛南部伊维亚共和国（虚拟的国家）发生政变，恐怖组织连同叛军攻入首都， 当地华侨面临危险，海军战舰接到上级命令改变航向，前往执行撤侨任务。蛟龙突击队八人，整装待发。 

      海军也拯救了政府军领袖的家属，引起恐怖分子不满，于是绑架了一个中国公民。突击队必须深入敌后，不惜一切代价救出将要被视频斩首的公民。同时战地记者夏楠，数年前丈夫曾在伦敦遭遇恐怖袭击，她最为痛恨恐怖主义，跟随突击队救人，坚持主张救出全部人质，也加入了战斗，英勇负伤。最后任务完成，救出了人质。但是队长又决定劫取恐怖分子手中的黄饼（可制造核炸弹），算是为了人类的正义。

 

 

8.1 

红海行动 (2018)

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红海行动/Operation Red Sea(2018)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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