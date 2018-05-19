《唐人街探案2》：纽约连环凶杀案

主要人物秦风和唐仁（王宝强）延续第一部的风格，一个善于推理但是口吃讷于表达，一个落拓不羁喜欢泡妞，但是在关键时刻能对破案起到重要的推进作用。整个剧情还算流畅，推理有牵强的地方，可圈可点，侦探片中加入了很多喜剧的元素，这个本身就不多见，开创了一个新的类型片。王宝强的角色比上部成长了很多，上部表演其实挺尬的，这一部也顺眼多了。这片的优点在于节奏蛮好，不拖沓，剧情又都靠动作来推动，会更抓人。

剧情：秦风被唐仁骗到纽约参加世界名侦探大赛，在侦探APP上，秦风是第二名，第一名的Q是个不露面的神秘人物。随后召集人七叔出马，七叔是唐人街教父，他的孙子被凶手剖心杀死，悬赏五百万美金在七天内捉拿凶手，七天后他就会病死。众多侦探各显神威，也不免勾心斗角，都把目光集中到一个汉语教师——宋义（肖央）身上。根据线索，秦、唐二人发觉宋不是凶手，而是侦探，但是七叔的干儿子陆国富为继承钱财，处处难为三人，甚至要陷害宋义。

第二个人被割走肾，第三个受害者被割走肝，秦、唐、宋三人是目睹了这次在公园的行凶，但还是被凶手逃脱。三人被警察捉到，在监狱里，唐仁语出惊人，判断出凶手是按照“金木水火土”的说法杀人，杀人地点、时间都要一一对应。第四人不久被害，竟然是陆国富。秦风根据线索判断出第5次行凶地点在医院，医生就是凶手，所以才能方便地得到众多受害者的信息。而唐仁暗恋的美女警官陈英和医生交往甚密，美女警官属性为土，显然是最后一个目标。秦、唐、宋三人联合众多名侦探，终于越狱，赶到医院阻止杀戮。





医生对三人道出心结：从前信上帝，自己妻子死了，后来信科学，自己得了癌症，现在信道，杀人炼丹来长生不老。为免落入他们手中，医生自杀，陈英获救。结案了，但是秦风和宋义进行了一番意味深长的对话。宋义妹妹失踪，被陆国富拐卖，所以宋义把第四个受害者藏到了后备箱，而杀死陆国富取代。秦风怀疑宋义就是侦探Q，宋义不置可否。





在《唐探2》结局的部分，唐仁和野田昊都接到一个来自日本的电话，大呼案子太难，提前透露了第三部的故事地点——东京。陈思诚透露，《唐探3》已被列入拍摄计划，未来将在2020年大年初一和观众见面。