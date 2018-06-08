《幕后玩家》：徐峥长头发了

作为悬疑片，本片有些闷，整部影片从头到尾，都缺乏足够的吸引力。悬念并不烧脑，亦没有那种环环相扣的引人张力，终极悬念的揭示也让人感觉不甚意外。《北京日报》评：“该片美术、摄影营造的氛围和画面质感都让人眼前一亮，配乐也简洁大气，尤其几位主演的表现都整体在线；但导演对复杂叙事的掌控力不足，对人物的深层挖掘不够，一些地方存在逻辑漏洞，该片只能算是半部悬疑佳作，高开低走，后半段要远逊于前半段。”





不过，也有说好话的。《凤凰娱乐》评：“虽然《幕后玩家》是一部悬疑片，但隐藏在电影悬疑外衣之下的情感内核是关于金钱观和爱情观的探讨，对两者孰轻孰重的深思，抛开悬疑外衣，这更是一部为情侣夫妻独家定制的电影。”

剧情：坐拥数亿财产的公司总裁钟小年(徐峥 饰)意外遭人绑架到山洞里（坏人在这里复制了他的家），不得不在一位神秘人的操控下完成一道道令人两难的选择题。每个选择都会造成对应的结果，在选择的过程中，钟小年落入陷阱，不仅巨额财产被盗取、 濒临身败名裂的边缘，还将妻子魏思蒙(王丽坤 饰)牵扯进一个个险境。

为了洗脱罪名， 救回爱人，钟小年在重重危机中与神秘人展开了一场关乎生死和救赎的金钱游戏。钟小年的上位，联合同道打压了上届的总裁，致使总裁跳楼自杀。这次总裁儿子和钟小年的同道再次因为利益组合起来，向钟小年展开报复。