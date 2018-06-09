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《捉妖记2》：清水镇风云

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2018-6-9 2:20:37

到了第二部，开始只拿胡巴主打卖萌，还加入了一个笨笨来打配合，就很可耻了。弃上一部宏伟的人妖世界设定于不顾，有的只是像上集一样的剧情：某某妖王又派人来抓胡巴，然后理所当然的又失败了。故事低幼，逻辑不可推，散乱无章，又胡凑剧情。每个人物都单薄得像个符号，片子还时不时地来个胡巴的深情眼神特写，实在审美疲劳。故事讲了近两个小时，看似讲了很多，但其实什么都没有讲。人物没有什么发展，世界观也没有怎么拓充。说是续集，充其量只能算是个加长版的番外。

 

剧情：上一集与胡巴分别后，天荫（井柏然 饰）带着小岚（白百何 饰）踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁 饰）的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷（梁朝伟 饰）和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。与此同时 ，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。


千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动。原来天师堂天师都是妖王的手下，云大哥就是妖王派出的大将，他们帮助天荫和小岚的目的是追查胡巴的下落。妖怪披人皮，人妖不两立。打斗一番，好在贪财如命的屠四谷洗心革面，认识到友情的珍贵，来帮助天荫拯救胡巴。坏妖都被消灭。


天荫和小岚把胡巴当儿子，他们希望打破人妖不两立的规则。



5.9 

捉妖记2 (2018)

影评(70)

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捉妖记2/Monster Hunt 2(2018)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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