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《九门提督》：流入院线的网大

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2018-6-23 3:34:56

6分，本片风格比较奇怪，有种说不出来的感觉，作为动作片，打斗场面总是点到为止，不过瘾。全片的故事情节也干瘪，看完之后感觉一般，一搜索才知道本片是网大，心中释然了。网大为什么非要蹭院线的热度呢？为了赚钱？可是也要有一般院线的质量啊，网大自然投资所限。作为网大，而且是网络（优酷）和院线同时上映，网络上自然有对本片一些夸张的报道，“《九门提督》作为市场上第一部敢于尝试网院同步上映的电影，其进步对优酷和新片场来说只是一小步，但对于整个网络电影行业来说是一大步。网络电影才发展短短4年时间，已经取得了不俗的成绩，尤其《九门提督》作为高品质高创新网络电影的代表，非常值得期待。



片名“九门提督”很是奇怪，因为这个京官是在清朝时才设立的，我对这段历史比较熟悉，所以看到片名就觉得怪异，明朝的九门提督？看完之后，更加验证了片名是扯淡。其实编剧就是想讲明代锦衣卫的故事，大概考虑到锦衣卫的体裁太多了，为了标新立异，引人耳目才重新设计了这个名字。在本片的设定里，九门提督是明朝皇帝为了掌控京城人心动向的顶级刺客组织。九门提督魏信的儿子魏超私下勾结乱党，贪污军饷，幸好魏信的义子赵铎具有正义感，负责调查乱党案。赵铎查到魏超，大坏蛋魏超为了自保联合九门提督府里的其他杀手企图杀死赵铎，阻止进一步调查。


赵铎负伤逃走，巧遇善良的师徒和尚，获得治疗，魏超更紧逼而来，杀死了大和尚。赵铎私会义父，告知魏超的事，魏信放走赵铎，并在气愤之余赶走了魏超。矛盾没得到化解，赵铎终于杀死了魏超。但是喪子之痛的魏信带着一帮杀手围住赵铎，扬言要拿回自己救过的命，出人意料的是，赵铎没有反抗，果然把命还给了魏信。这大概是全是唯一的亮点了。




刘锐

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刘锐/Kobe
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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