《噩梦娃娃屋》：被囚禁虐待的两姐妹

法国恐怖片，还是值得一看的。妹妹的人上人生活竟然是设想的，真实的情况是她已经和姐姐一起被凶徒囚禁在了地下室。她如何被唤醒？能否和姐姐一起逃出生天？有一些人看这部电影觉得有点混乱，其实我觉得，所谓的混乱，主要是因为里面穿插了妹妹的幻想世界。

最开始，母亲独自带着两个女儿，搬去表姑的家里，家里很多造型恐怖的玩具娃娃，然后因为疏忽大意，两个歹徒轻松潜入家中，首先袭击母亲，胖子拖着两姐妹下地下室，到母亲反转想击倒那个长发歹徒的时候。这里出现了第一个分支点，沿着电影的角度来说，就是母亲成功击败了两歹徒，拯救了整个家。

而妹妹长大后，甚至因此写了一本小说，大获名声，嫁了个好丈夫，还生了一个儿子。而以前那个相处得不好的姐姐，反而因着过去的困扰，得了精神病，只能躲在地下室里面，身上满是自己造成的伤痕。

直到有一天姐姐把自己反锁在房间里，更奇怪的事情发生了以后，那些本该已经死去的歹徒，仿佛被召唤一样，重新出现在家里。妹妹一再的质问姐姐时，却被姐姐的耳光给打醒了。

原来，现实是，第一个分支点的时候，她们的母亲并没有成功击倒任何一个歹徒，在餐厅互殴的那一部分，已经被歹徒杀害了。接下来的所有的一切，都只不过是妹妹脑海中的幻想，逃避现实。

这个时候，距离母亲被杀，应该最少过去了5、6天，因为妹妹没有被那个胖子伤害，是因为她的初潮到来。而姐姐知道接下来妹妹会被带上去，她不得不唤醒这个沉迷幻想的妹妹。大概，她害怕，如果妹妹一直在幻想中，突然被胖子的伤害惊醒以后，恐怕那个反应会触怒对方吧。

毕竟，她是这样教妹妹的，不论他做什么事情，不能反抗，也不能哭泣。而这些血的教训，是用她被打的变形的脸上，还有身上看不到的伤换回来的。

然后回到主题，清醒过来的妹妹，终于知道自己的幻想是从哪里来的，墙壁上的旧海报，那是她的丈夫，小丑的图片，那是她儿子，连角落处摆着的动物标本，都成为她幻想中的一只小狗，甚至那个采访她的主持人，在这个凌乱的地下室里，所有能见到的，都能放到她的幻想世界里面。

接着，就是妹妹被带到楼上去，一路经历的，包括被化妆、被手扣束缚、姐姐的惨叫声，这些在她的幻想世界里面，仿似不经意间看到过，又触目惊心的东西，原来都是她在现实世界中，无意识间接收到的真实投影。

只是当时她沉浸在幻想中，不愿意去的正视而已。但某种程度来说，她确实比姐姐更有计谋，从她藏起来的发簪，和扔出窗外的打字机，到她故意藏在镜子后的举动，都能看出来。但是毕竟她还是年纪小，又慌乱，想不起来镜子只要被打开那个娃娃，就会大声作响的事情。

接着，就跳到两姐妹成功逃出去，然后遇上警察，又被抓回去的时候了。那个时候应该是那个长发歹徒开着车子来追她们两的，所以回去的路上，也是开着那辆糖果车的。路上，妹妹精神崩溃，又一次陷入幻想世界，这一次，姐姐的呼叫并没有起任何作用。

妹妹回到幻想的世界，她在一个酒会上，她的母亲安好的在那里，和她庆祝自己的新书大卖。甚至，她最崇拜的作者，也给她一个极高的评价，你的书不能再改一字一句。

但是，关于姐姐的投影，再一次出现在她的幻想世界了。隔着一扇玻璃门，姐姐在那头尖叫呼喊，母亲在她身后说，那个世界充满罪恶和恐惧，你还要去吗？

这个时候，无论她是否清醒，她还是对她的母亲说，不论如何，那都是我的姐姐啊。

于是，她再一次一头扎向现实世界。确确实实的撞破玻璃，这一次，她真的鼓起勇气，去反抗，用尽所有力气，去对抗那些她恐惧的魔鬼。

当然，最后击败两个歹徒的，还是警察手上的武器。但是如果没有妹妹之前的殊死拼搏，我相信，她们两姐妹，根本等不及警察的到来。





以上就主线剧情的部分，下面说一些细节吧。

其实这部电影整个过程都是蛮有条理的，一开头妹妹在杂货店里面看到的报纸，就说出有入室杀人的变态凶徒了，他们不光杀人，并且特意只杀成人，不杀家中未成年的少女。甚至，妹妹当时就对着报纸读出，他们就是针对你（姐姐）那样年纪的少女。

然后再回想，她们一家人开着车子在路上，那辆糖果车从后面开过来，经过她们的时候，估计就是那个时候已经盯上她们，作为新目标，从公路到杂货店，他们一直跟着。

到最后她们被警方救出，在屋外看到母亲鬼魂指着的，屋外地上的打字机，到站在警察身边，对两姐妹惨重伤势惊呆的，那个杂货店的老板娘。导演把所有能想到的细节，都一 一填上，基本没有什么多余、无谓的镜头。

最后，关于两个凶徒，胖子非常明显的，智商有问题，但是他也同时有成人的欲望。所以才会有嗅闻少女下体，这样的举动。当然，他的处理方式也是变态的，通过灼烧对方来获得快感。。。。。。

而另一个长发凶徒，是个女的（男人扮演），女主对警察描述时也说了“witch”,女巫的意思，她很可能是弱智胖子的母亲，一心为胖子搜集玩具娃娃，包括真人装扮成的娃娃。当然，也可能是两个心理变态刚好混一起而已。





（修改自豆瓣，感谢原作者apila）