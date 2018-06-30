《狙击精英：巅峰对决》：狙击炮

狙击枪非常大，和成年人高度差不多，子弹威力也大，像小型炮弹一样可以把车打炸。更为高科技的是子弹的轨迹可以通过观测器控制，让人大开眼界，子弹的飞行在片中有了慢放镜头。至于电影的软肋，就是剧情，转折得不紧凑，不少地方经不起推敲。毒枭竟然没有抵抗地被逮捕了，警方内鬼那么容易就纠出来了。



南美国家哥伦比亚毒枭杰西·莫拉莱斯暗中雇佣了一个职业狙击手，约翰·萨姆森（乔·兰多 Joe Lando 饰），人称“恶魔”。他的工作就是帮他的雇主消灭所有的威胁。在所有的竞争对手都一一被杀之后，莫拉莱斯变的十分强大，几乎垄断了整个毒品市场，并且控制了更多的直通美国的走私线路。在情况愈发危急之 时，南美的缉毒局派出了一直苦苦调查并且坚持了多年的凯特·埃斯特拉达探员（丹妮·加西亚 Danay Garcia 饰）追捕莫拉莱斯。

为了更好地消灭“恶魔”萨姆森，美军也派出了老练的狙击手布兰登·贝克特（查德·科林斯 Chad Collins 饰）。在政府认为他们已经控制了一切之后，莫拉莱斯和萨姆森也准备了大量的“惊喜”来欢迎所有的敌人。布兰登和凯特的一对警察准备偷袭毒枭居所时发现是圈套，凯特的手下有8人殉职。他们意识到警方有内鬼。

在牧师的帮助下，二人得知了一些关于恶魔和毒枭的信息，不久牧师被杀害。毒枭落网，在押往迈阿密的途中，布兰登和凯特要防止恶魔狙杀毒枭，因为毒枭掌握太多信息，最后一场狙战展开了。恶魔被杀，同时，内鬼也被挖出，因为他们对内鬼放出了转移毒枭的假信息。

