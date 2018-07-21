《猛虫过江》：看看熟脸听听歌

只看影片里的熟脸，至于剧情怎么样，不做评价，哈哈，时光、豆瓣的评价一边倒，说得很辛辣了。金士杰、陈慧敏、九孔、潘斌龙、杨树林，看到这些熟脸的快乐剩余本片的剧情带来的效果。然后听听一些插曲，赵本山《我的老家。。》，刘德华《世界第一等》，刀郎《情人》。

剧情：小沈阳带着无厘头搞笑的潘斌龙到南湾继承爷爷的江湖地位，先从另两派要到欠公司的钱，又凭借自身的厚道与两家结拜。不料一次派对中另两家大佬被毒死，原来公司内部的金士杰和儿子谋划嫁祸、除掉小沈阳，自立老大。好在小沈阳将对话发给另两派的群里，另两派赶来襄助，一番打斗开始。警察也赶来。小沈阳和潘斌龙终于成功回到老家。

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这部电影最讨人厌的不是小沈阳，是潘斌龙。 我甚至都怀疑小沈阳找来潘斌龙是不是为了衬托自己是多么的清秀可爱，因为潘斌龙几乎都让我产生生理恶心了。一头橘红色的毛，穿着诡异，本来在电影里面的功用是承担笑点，结果笑点全部是尬到天际的那种。 不仅不令人发笑，而且让人莫名其妙。

《猛虫过江》由小沈阳自导自演，又名《导演亲自当主演，想怎么拍就怎么拍》。 电影里除男主沈福、女主静香外全是负面角色，从而衬托出沈福最伟光正、真善美、活雷锋、正能量。 首先是发小大雷是个不折不扣的小人，嗜毒成瘾，还偷沈福的菜刀去赌博，没有正当工作，而是靠碰瓷赚钱，说话不注意场合，还很猥琐。 沈福的爷爷沈森抛弃妻子几十年，是个毫无责任感的男人，直到临死前都没回家看过妻子。 （静香还说：“沈福，你别说你爷爷不负责任，事情不是你想的那样，他有他的苦衷。”本以为沈森有什么难言之隐，哪怕你编一些爷爷奶奶的烂俗剧情、玩玩套路、搞搞煽情我都认了，结果这条线拍着拍着就没后文了。） 沈森的下属在虎认钱不认人，是真小人； 沈森的下属宫寺、达叔是伪君子，都是见利忘义、背信弃义的反骨仔，一个比一个阴险卑鄙。 盅伯和铁山也不是什么好人，欠钱不还，还很理直气壮。 盅伯是明明有钱却不还钱，非要沈福救他一命才还钱，还说什么“不用客气，大家兄弟嘛”，搞得好像还钱是情分，不还钱是本分。还你钱是我仁慈，不还你钱也是我应该的。 铁山不把码头还回去还装大爷，沈福一来就对他动武…… 总之电影里除了沈福、静香没一个好人，他们卑鄙、下流、低俗、邪恶、胆小、自私，从而体现出唯有沈福是集善良、智慧、颜值、勇敢、担当、正义等优良品质于一身的完美好男人，果然是导演亲自当主演，想怎么拍就怎么拍。 电影每分每秒都在说明一个道理：沈福是好人，大雷、沈森、宫寺、达叔、铁山、盅伯等等是坏人，谁是好人、谁是坏人分得清清楚楚，脸谱化极其严重，说教味非常浓烈，像是在看放给幼儿园小朋友看的教育片。 当铁山、盅伯被毒死后，沈福坚持要留下来查清楚真相，还叫想要逃跑的大雷说“你要害怕，你走吧，滚”，以往大雷无论是偷东西，还是赌博、不务正业、碰瓷、说话不注意场合，沈福从来不说什么，却因为大雷想保命而叫他“滚”。 这一刻，沈福成为了正义的化身，站在道德制高点上对大雷指指点点，对大雷进行道德绑架。他心胸狭隘，无法接受不同的看法，他觉得自己是对的，别人都是错的。这不叫正直，这叫伪善、虚伪、自以为是，和键盘侠是一模一样的。 再比如沈福说“刀是用来做菜的，不是用来杀人的”，随即放下菜刀，说：“宫寺，是男人就来。”你以为他善良无比、不肯用菜刀砍人，其实是警察马上就要来了而已。 还有“让你们看看我们东北人有多牛逼”的台词，和《战狼2》的“犯我中华者，虽远必诛”有什么区别？ 你如果能拍一部比肩《智取威虎山》《钢的琴》《榴莲飘飘》的电影，那才是给东北人争光，而不是在一部烂片中喊一句空口号。 类似的桥段还有很多，都充分说明了沈福是一个惺惺作态、道貌岸然的伪君子，是一个表面上清高实则骨子里不是什么好人的卫道士。 除此之外，沈福的主角光环极其严重，整部电影没有丝毫出乎意料的桥段，全都是导演安排好的，只为显得沈福的形象多么机智、高大、伟岸。 比如盅伯的厨师恰好堵车，沈福又恰好会做菜；盅伯的桌子上恰好被安了炸弹，沈福又恰好救了他；沈福吹牛逼要帮铁山卖水产，结果就顺利卖出去了；沈福要找到铁山、盅伯死亡的原因，结果就顺利找到了；宫寺的下属刚要打他的时候，警察又恰好出现…… 一切都是那么的恰到好处，安排得有条不紊，沈福的人生没有丝毫差错，他永远都是人生赢家，毕竟他是导演，他想怎么拍就怎么拍。 《猛虫过江》剧本极其劣质，这种强行正能量、伟光正的行为令人作呕，表面上三观很正，其实三观极其扭曲，充斥着虚假、做作、伪善。 更别说那些根本不好笑的段子，从头到尾非常尴尬，毫无笑点。作为一部喜剧片，“它一点都不好笑”这件事非常好笑。电影最大的笑点，就在于它没有笑点。 导演真的不懂喜剧，在葬礼这么庄严的场合还拍一些让人感到不适的段子，只会让人觉得很恶俗和低级。 还没学会走，就想跑了。连剧本都写不好，还企图营造笑中带泪的效果。结果一看到哭戏，我就逗笑了；一看到笑点，我就吓哭了。 从郭敬明的《小时代》到文章的《陆垚知马俐》、王宝强的《大闹天竺》、吴克群的《为你写诗》、郭德纲的《祖宗十九代》、刘仪伟的《我说的都是真的》、刘若英的《后来的我们》、小沈阳的《猛虫过江》。 接下来还有包贝尔的《胖子行动队》、宋小宝的《发财日记》…… 当导演的门槛越来越低，遍地都是导演。 “珍惜今天，珍惜现在，你永远不知道明天和导演哪个先来。” “人生就像一盒巧克力，你永远不知道下一个导演是谁。” “你看那个人，他好像一个导演哦。” “导演，不如我们从头来过。” “以前我没得选，现在我想做一个好人。”“对不起，我是导演。” 最后我想说，金士杰还是少接一些烂片吧，你是不是一看到有大雄和静香，就误以为是在拍《哆啦A梦》，然后剧本都不看就签合同了？