《阿丽塔》：好看，但是不过瘾！！

由于没有看过漫画，所以对影片的一些背景没有太多了解，如果直接看电影的话，前三分之一会有点不适应，节奏偏快，衔接不够平滑，背景交代的不够充分。尤其是女主阿丽塔的“觉醒”过程太快，当然她本身就是为战斗而生，从这个角度来说也可以理解。

最大的遗憾莫过于影片没有“高潮戏份”，与很多电影最精彩的戏份放在结尾不同的是，本片的结尾很平淡，当你看得热血沸腾的时候却戛然而止了，貌似是在给续集做铺垫。最精彩的几场戏份都是阿丽塔的动作戏，尤其是在阿丽塔只剩下上半身和一只胳膊的情况下却依然可以单挑并且重创对手，不得不在心里大呼“牛逼”。那场“抢球大战”，有点类似赛车戏的翻版，在视觉和冲击力上是相当精彩的。

影片的副标题是“战斗天使”，阿丽塔也是为战斗而生，影片几乎所有的动作戏都集中在阿丽塔一个人身上，动作风格不是那种传统好莱坞动作片，更像是“格斗”，甚至在有些动作设计上会让人联想到中国功夫。比如当敌人凌空飞起的时候，被阿丽塔一脚踹飞，这样的设计在香港功夫电影中是很常见的。

人物方面，除了女主阿丽塔，还是有很多大牌或脸熟的明星的，但是很多人的角色太过于单薄，有的甚至一笔带过，而最大的BOSS只露了两次脸，而且第二次才看出来居然是爱德华诺顿。女主阿丽塔脸部特写是真的逼真（还是不太理解为何这个角色不像其他半机械角色那样真人演出），但相对于其他半机械的人类角色来说还是有明显的CG感，她的一颦一笑在某些镜头下略显不自然，当然有几个镜头还是很漂亮很帅气的！！

按照这个节奏应该是有续集的，很期待~





PS：

1、影片结束，影厅亮灯之后发现几个保洁人员也在里面看，感觉他们很幸福，可以跟着大家免费看很多电影^_^；

2、散场往外走的时候，看到一个男的还坐在座位上没起来，手里握着手机在看一个国产电视剧，不知道是不是影片放映的时候他就在看了，难道电影这么难看吗？^_^