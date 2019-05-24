《街头霸王: 春丽传》正义之战

以前看老公玩XBOX的《街霸4》游戏时，就很喜欢。此次看到克斯汀·克鲁克饰演的真人版春丽，格外亲切。在好莱坞制作团队的努力下，一个正义战胜邪恶的故事即将展开。有迈克·克拉克·邓肯、克里斯·克莱因、尼尔·麦克唐纳、郑佩佩、何超仪等明星加入，为影片增色不少。铁面的造型设计超帅，令人印象深刻。











































































电影简介：

《街霸之春丽传奇》根据Capcom的经典游戏《街头霸王》改编。

黑帮老大拜森(尼尔·麦克唐纳 Neal McDonough 饰)拥有无限的权力，名下的黑暗组织掌管着曼谷的所有贫民窟，由专横且嗜杀成性的巴洛克(迈克·克拉克·邓肯 Michael Clarke Duncan 饰)监管。其他爪牙有面具杀手维加(特布 饰)；美丽而性感的毒碣子康塔娜(何超仪 饰)。拜森的魔爪伸向了春丽(克斯汀·克鲁克 Kristin Kreuk 饰)的父亲。父亲在自己面前被折磨得死去活来，她却无能为力，决定放弃了雍容华贵的舒适生活，师从元(仇云波 饰)习武，希望有朝一日，成为街头战士，保护身边每一个人。国际刑警查理(克里斯·克莱因 Chris Klein 饰)不惜走遍全世界，搜集罪证将拜森庞大的犯罪网络一网打尽。另外，专门调查黑社会凶杀案的警探玛雅(穆恩·布拉得古德 Moon Bloodgood 饰)也从旁协助。他们组成一面不可跨越的正义之墙。一场美与丑、明与暗、善与恶的斗争即将展开..

伊儿的《街头霸王：春丽传》影评