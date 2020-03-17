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《骨语》：又一部刑侦推理剧

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2020-3-17 23:38:36

36集，每集30分钟，讲了20多个独立的小案子，推理精彩，画面刺激，喜欢这种类型的可以看看。一位“嗅觉”灵敏的侦探搭配一位手艺超群的医生。不过《骨语》比较正经，没有搞基，只有不苟言笑的工作狂女法医。警察小哥哥的性格不但相当乖僻，而且反应敏锐。两个要强的人在一起，攻气十足，看得不少人大呼过瘾。

 

这部剧好看的还有看起来逼真的肢体及白骨。在过去，不论是传统电视剧还是时尚网剧，所有尸体的肢体部分都会被打上马赛克，《骨语》却毫不掩饰，把死者的惨状真实表现出来。这大概是2018年最刺激、最痛快的推理剧了。

 

《骨语》另一个吸引人的地方是剧情。借鉴了同类美剧的演绎方法，本剧的案件黑得够透、狠得够毒、悬得够曲折。很多案子甚至堪称艺术品，比如模仿“黑色大丽花”的女性受害者分尸案，直流电击谋杀案，模仿自杀的谋杀案等等。这些案件的剧情设计跌宕起伏、险象环生，没有刻意挖坑也没有强行反转，看得出编剧还是挺用心的。

 

剧情：本剧讲述了 一个由挑剔组长尚桀、专注专业的女法医夏萤、万金油痕迹鉴定员李学凯，天然呆信息分析员宋咪，以及警校实习的心理侧写师英鸣组成的非常规特案组，集齐了局里各种“不靠谱”的人，通过通力合作，他们相继破获了各种离奇的凶杀案，一出手就抓住了逃窜了三四个城市，以制造意外为杀人手段，穷凶极恶的连环杀手，一战成名，特案组之后又接连破获了南山公园的碎尸案，离奇的灭门惨案以及抓获反侦查意识极强的兄弟杀手。

 

 

骨语 (2018)

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骨语(2018)
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