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《隐形人/隐身人》：光学博士的隐身衣

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2020-4-4 17:34:28

瑟西莉亚不堪男友安德里安的控制逃出来，暂住在朋友家中。后来安德里安的哥哥汤姆找到瑟西莉亚，告诉她安德里安自杀了，她能得到一笔信托基金。瑟西莉亚并没有高兴的样子，渐渐地她发现生活中仿佛有个隐身人在跟随着她，而安德里安正是光学博士，在光学领域做出了很大成就。恐怖一点点蔓延。
在全部人都认为光学博士自杀后，博士靠着隐形报复瑟西莉亚，让大家都以为瑟西莉亚产生了妄想症，最后博士甚至借刀杀人，穿隐身衣杀死了瑟西莉亚的好姐妹，并嫁祸于瑟西莉亚。  被关进精神病院的瑟西莉亚，最终得知自己怀孕，产生了转折点，因为博士一直想有自己的孩子，通过这个手段更绑定瑟西莉亚的人生。
于是瑟西莉亚割自己手臂伪装自杀，把博士逼出，让所有人都知道了隐形人的存在，经过一番对决后，隐形人显形被枪杀，却发现原来是隐形服内的人是博士的哥哥，而博士是被哥哥绑架关在地下室，一切的主谋变成了是博士的哥哥。
那么到底真相是什么，答案确定一定以及肯定是博士本博了。  这里影片没有清晰解释这一切是否是博士所为，但影片其实已经暗示了很多。  首先从瑟西莉亚的言语中，我们就能知道博士是什么样一个人，其中有一个细节，他们家的温顺的狗，居然用了电极圈这样残忍的项圈，说明博士是一位控制欲极强的人。
那么问题来了，影片反复提出，光学博士有钱有才吸引妹子无数，为何偏偏缠着一位郊区女孩的瑟西莉亚不放。  这或许就在于越容易操控的人，就越没有挑战性，而不受控但自己却控制住，才是最具有挑战性的存在。  所以博士喜欢一直控制着不受控的瑟西莉亚，以满足自己变态的控制欲。
影片最后，光学博士原本以为通过各种威胁伤害手段，最终拿回控制权，重新让瑟西莉亚回到了自己身边。  但没想到瑟西莉亚穿上另一套藏好的隐形服，杀了光学博士，并在监控视频下，伪装成是光学博士自己拿着刀自杀。  这一反转确实是一大惊喜了。
瑟西莉亚把光学博士杀掉，其实也是唯一能让自己重获自由的方式，因为就目前证据而言，都没办法让光学博士套上谋杀的罪名，唯有自己想办法解决。从法理上来说，他们夫妻俩没有离婚，监控视频拍到了夫妻俩的和好，但光学博士因为内疚“自杀”，那么遗产继承权，应该是能顺位给瑟西莉亚，或者博士的孩子。

7.2 

隐身人 (2020)

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隐身人/The Invisible Man(2020)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8211124/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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