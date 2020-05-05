《倩女幽魂：人间情》：千年的姥姥树妖与万年的黑山老妖

张国荣和王祖贤的经典版本难以超越，看这部多少带点情怀。打斗还是比较喜欢的，特效凑合，和经典版本相比，增加了一些奇异画面，比如天魔二组、黑山老妖战神、宁采臣摆渡去黑山界的丑陋摆渡人，又有老演员元华和徐少强，所以本片是能看下去的。仔细追究的话，男女主的演技需要进一步提升，剧情细节还需要打磨。比如影片后面，宁采臣为了小倩可以身入险境，以及小倩要入转妖轮时书生死活不放手，这样的情节就一下子显得支撑力不够，反而让人觉得没有理由。（事实上转妖论这里是可以拍出细腻而矛盾的心理感受的，理智在告诉你再不放手她就魂飞魄散了，情感在告诉你，放手就不知道以后能否再相见了，而此时此刻万分纠结，只能深深把她刻在眼里、刻在记忆里，除了你们俩之外周围的一切好像都不复存在，直到一股力量把你们彻底分开。但影片里只能看到拽住小倩手死活不让她走这一层情感，让人心里吐槽你拉人家手干嘛啊，人家要进转妖轮重生为人啊，这大傻子）。

影片的结尾很绝：宁采臣虽然一路受妖气干扰，看样子他还是实现了自己的理想，功成名就，加官进禄。有一天，他在街上行走的时候，看到一个聂小倩一样的女子，女子刚要回头，电影马上结束。这一点够狠。

剧情：书生宁采臣（陈星旭饰）赴京赶考，夜宿兰若寺，邂逅专门代姥姥（徐少强饰）迷惑男人吸取精气的聂小倩（李凯馨饰），二人经过一番磨难渐生情愫难分难舍，但姥姥要将聂小倩嫁给黑山老妖，情急之下，宁采臣向燕赤霞（元华饰）求助。燕赤霞打败姥姥，最后又联合知秋一叶与超大型变形金刚——黑山老妖大战。。。