《卸甲归来》投资怎么参与？什么时候上映？

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剧名：《卸甲归来》

类型：动作

导演：郭虎

演员：吕良伟、元彪、徐冬冬、周海媚、柏华力·莫高彼斯彻

编剧：刘婉婷

时长：90分钟

上映时间：2020（中国大陆）

剧情简介：

时间紧迫，腹背受敌，刚刚卸甲归来的吴巍、刘骁深感责任重大。吴巍当机立断，带领几个性 格迥异的人临时成立特别行动小组，准备潜入百名暴徒的聚集点，展开一场悬殊之战。他们利用丰 富的知识和专业技能制作出简易设备，沿着枪林弹雨潜入敌营，用特殊的信号塔将发出了求救信号， 并炸掉了军火库，开着军火库里的坦克撞开了大门，在高天明的掩护下顺利逃脱。然而事情尚未完 结，就在准备离岛之际，吴巍发现，自己的女儿圆圆和Z先生，都已经成为对方的人质，而挟持着 圆圆的毒蝎，也正准备驾驶直升飞机逃离岛屿。脱去了军装，但肩上的职责犹在，一朝为军人，终身是军人。为了将犯罪分子绳之于法，解救 被困的人质，吴巍和刘骁重回最危险的境地，与丧失人性的犯罪分子进行了惨烈的对决……

电影《卸甲归来》是一部现代军事战争类型动作电影，作为新中国成立70周年推出特别的献礼影片，展现了退伍军人为守护公民生命财产安全与极端犯罪分子殊死搏斗的英勇无畏，令人动容。而在惊险刺激的动作戏、爆破场面之外，该片更着重表现动荡环境下人性的复杂，战争对人的影响，传达反战思想，呼吁和平，从而激发出观众的爱国情怀。