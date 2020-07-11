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《伏妖白鱼镇1 and 2》：正邪斗法

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2020-7-11 20:15:00

第一部：道士的咒语比较新颖，特效也还可以，一些桥段不错，比如黄大仙问路，尸王上身等，本片算是网大里面的佼佼者了。赖府公子赖晓华与张家公子张不会等人抬杠，赢得了一块“抬杠之王”的牌匾，因张不会善妒的性格。不服气，便邀赖晓华再赌，赖晓华自认胆识过人，便应邀。张不会为了要赢回面子，恳请老管家从乡下找来能人助其一臂之力，结果找来了邪道修四海。修四海是金娘教的人，这个邪教贪图白鱼镇的风水，于是试图害死赖家公子，侵占财产，进而霸占整个白鱼镇。马家传人马一衡奉父之命来帮助赖家公子，从而正邪两方交汇，大战打响。

 

第二部：一如既往的东北马家，看得出来比第一部更精良，制作团队一如既往用心。本部讲述了白鱼镇新开了一家堵坊“金银楼”。张不会一直被赖晓华处处压制，于是想与赌坊私通关系，以便让赖晓华明面上输给自己，谁知“金银楼”老板罗五洲背后暗算，张不会只得被迫卖命陷害赖晓华。另一边，赖晓华不想自己丢面子，听信了小么熊的损招，半夜去驿馆偷死尸的干粮，不巧被瞎道士发现，正好被马家后人马一佑所救。哥哥马一衡的失踪将马一佑引到白鱼镇，而近期发生的所有诡异的事件全部指向了新开的堵坊“金银楼”，看来白鱼镇又不太平了。

 

 

伏妖·白鱼镇 (2017)

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伏妖·白鱼镇(2017)
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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