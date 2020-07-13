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俑之城这部电影怎么样？可以参与份额认购吗？

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2020-7-13 16:54:53

 

中文名称：俑之城

外文名称：Realm of Terracotta

上映时间：2020年

片长：90~130分钟

制片地区：中国大陆

导演：丁亮、林永长

编剧：徐芸、崔铁志

类型：动画、奇幻、冒险、爱情
出品方：华强方特（深圳）动漫，天津猫眼，腾讯影业文化，大地时代
联合出品：墨客行影业，江苏六喜文化等

故事概述：

这是一个以俑为基础创造的全新的地下世界，中国历朝历代都有俑，他们深埋地下构成了一个庞大又奇幻的地下世界，不同的俑城之间一旦联通就可以串联朝代，跨越时间。它与现实世界相平行，但却鲜为人知。目前第一部《俑之城》的故事以闻名世界的秦代兵马俑为主题，开启整个地下俑世界的第一块地图，一个你意想不到的地下世界即将揭晓。地下世界，千奇百怪，不仅生活着兵马俑，还有各种各样的青铜文物复活的青铜兽和一种叫做“地犼”的地底原生生物。地犼与俑的战斗旷日持久，男主角蒙远是地下秦陵中一打杂的杂役俑，他和神秘少女史玉合作抓捕地犼、经历险境，不料却发现地犼与兵俑战斗不息的谜团，因此遭遇更大危机
项目亮点、优势：

对标电影有《哪吒之魔童降世》、《功夫熊猫3》、《西游记之大圣归来》《疯狂动物城》等。

影片《俑之城》为熊出没系列电影原班制作团队 题材优势明显。目前国内优质国漫正式崛起,优质动漫票房一般十亿到几十亿票房不等区间,票房市场空间巨大!兵马俑题材,对于大众而言,又是大家所熟知同时又神秘和好奇,老少皆宜,受众群体广泛,可看*强,是一部真正意义上的国漫大制作!
从出品方上面也同样能看出，这是国内多家实力影业公司联手打造的，国漫宇宙，是继（哪吒2魔童降世）票房30倍利润（不算网络国外收益）成功的一种尝试，打造国内首个国漫宇宙的开头之作，当然成效如何还是要拭目以待。
想了解俑之城更多电影信息，可以添加咨询我，相关份额认购可以直接帮你对接出品方，另有更多优质院线电影，网络剧 /电影可供了解参考。

如果你没有了解过电影行业以及电影参与流程，请咨询余婉（18572353703）

标签： 电影，影视(28)
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