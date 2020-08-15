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《大宋传奇之赵匡胤》：了不起的仁爱皇帝

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2020-8-15 15:16:03

7分的剧，战争场面主要截取《新三国》《楚汉传奇》，容易出剧，被很多人吐槽，而且剧情也有些不合常理处，比如赵匡胤（陈建斌 饰）对晋王赵广义的阴谋夺权行动毫无察觉，有点不可思议。但是这部剧还是能看下去的，赵匡胤基本统一了五代十国的乱局，而电视剧反映五代十国乱世的不算多，本剧算是之一。另外，本剧确实很好地展示出了赵匡胤的仁爱之德，太祖军旅出身，而且又自创过拳法，本身很能打，但是他当上皇帝之后，以仁义治天下，逐渐收获臣民的拥护，统一其余各国。他对花蕊夫人（殷桃 饰）没有硬上弓，表现出了君子一面。

 


 

该剧以五代十国的历史背景开篇，再现了宋太祖赵匡胤从布衣百姓到开国皇帝的传奇一生。其中包括千里送京娘、陈桥兵变、杯酒释兵权、黄袍加身、斧声烛影等历史典故。

 

 

剧情简介：五代十国，神州血雨腥风，百姓在死亡线上挣扎着，望天悲问：大乱何时休？！国家何时大治？21岁的赵匡胤，辞别父母和妻子，离家闯荡，千里送京娘，受尽磨难。乱世出英雄，赵匡胤投奔郭威，因高平之战的出色表现，成为禁军的高级将领。赵匡胤逐渐在禁军中形成自己的势力，结“义社十兄弟“。柴荣病死，众兄弟发动陈桥兵变，逼迫赵匡胤黄袍加身。称帝后，赵匡胤先击溃后周残余势力，又采取“先南后北”的策略，攻灭了割据政权，加强了对北方的防御。随后他兵不血刃 “杯酒释兵权”。坚持“重文抑武”的国策，开创了大宋的辉煌盛世。公元976年10月12日，赵匡胤猝死，留下了千古之谜“烛影斧声”。仅隔一天其胞弟赵匡义继位，史称宋太宗。

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 

殷桃

影评(50)

收藏(99)

殷桃/Tao Yin
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2224285/blog/8216208/
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曾因酒醉鞭名马，生怕情多累美人

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