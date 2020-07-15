《浮世吹花》：这一世，这一城，为你我就倾尽了天下！

我希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光。从清晨到夜晚，由山野到书房。只要最后是你，就好。爱情一直是最温暖的那一道光，照耀着每一个幸福美好的小可人儿，因为星空弥漫一整年，我只记得你的眼。即将开拍的一部爱情喜剧电影《浮世吹花》很快就要和大家见面了，千万粉丝表示都很期待。

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《浮世吹花》，预计在2021年上映，其中一段剧情是小说家尹慕生遇上了美术学生阮嘉甄，爱情不期而遇，一起外出采风期间却遇到了他的前任，这让尹慕生想起了自己事业成功前的辛酸经历。在他功成名就之前，对他态度恶劣，冷嘲热讽，如今还是有部分亲戚对他颐指气使，尹慕生知道小人难养，只是不愿与他们计较罢了。通过这一点就能了解到该电影用最写实的剧情为观众呈现超引人入胜的感官，激发了观众的兴趣。









此外，除了《浮世吹花》外，“爱情”主题，一直都是电影界备受青睐的对象，从亚当夏娃伊始，爱情就是历史长河中恒古不变的话题。《从你的全世界路过》就是热度很高的一部电影，由邓超、张天爱、岳云鹏、柳岩、杨洋、白百何等人主演，讲述了三对男女在机缘巧合中相知相识相爱，随着时间的流逝失去了所有，直到听到来自世界的一段语音...就好比《浮世吹花》剧情发展到Chelsea碰到搭讪的David，留下自己的电话号码，过了没多久，二人又不期而遇，美好的爱情已经悄悄来临。









相信很多人都知道电影《后来的我们》吧，由新晋影后周冬雨携手井柏然主演，一改稚嫩的脸庞，用实力派的演技讲述了两个北漂青年的奋斗爱情故事，可是随着时间的消逝，两人开始有了分歧，恋爱、分手、错过、十年后重逢...后来的他们再也回不去了。爱情不只有如胶似漆的甜蜜，也有万般折磨的痛苦，或许在深邃的宇宙中，也只能偶尔的注视你一眼。









类似这样的爱情电影《浮世吹花》，它的有部分剧情是这样的，这场爱情长跑的终点在哪里，没有人知道，一切都是生活中最绚烂的过往，我们能做的，就是待桃花开满枝头，待星辰布满星空，你搅散一池星光，成为我的月亮









我什么事都想和你说，小到星辰日月，似是浮沉，大到微风轻起我喜欢你。独家份额，主出品对接！