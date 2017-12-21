不要让善良的芳华成为点缀夜空的烟花

这个周末看了冯小刚的《芳华》，影片深刻刻画了社会对人性摧残的一面。心性善良的刘峰热心助人不求回报，最后落得个身残力竭病痛终了的结局。那些受过他帮助的人，没有对他报以感激，给予他的只有刻薄和嘲讽。这群人是他生活中的兄弟姐妹，是工作中的亲密战友，在他风光的时候利用他，在他无助的时候葬送他。刘峰就像一枚烟火，牺牲自己照亮了别人的夜空，让人不禁怀疑善良的意义何在。

诚然，在那个计划经济向市场经济转型的时代面前，社会价值观发生了巨大的扭曲，善良成为一种负担，好人难当。一个人只要被挂上好人的头衔就成了众人瞩目的目标，不再是他自己，而成了公共产品。谁都可以利用好人假公济私做点自己的事，好像不用白不用，不用反而是白痴。好人在众人的忽悠中貌似得名得利，怎好意思不继续高尚下去？否则就不是好人，是伪君子，是用假面孔骗取大众信任和认可的两面人，于是好人被迫一条路走到黑。

善良是一种本性，非常珍贵，一如黑夜里的一颗繁星。不论其他人怎么看，不论环境怎样变化，都无法改变。刘峰从开始热心帮人，诚心助人，无私付出，即使被人诬陷，遭受打压，落下残疾，贫穷落魄也始终保持善良的本性。这在雷锋精神倡导的年代无疑是顺应时代倡导的主旋律，符合宣传的需要，然而在失去倡导的市场经济时代，善良容易被人利用，成为明捧暗杀的焦点。人们所爱看的，乃是别人从高处跌下来的样子，最恨的乃是别人的光华盖过了自己。看到榜样跌下神坛，在那一瞬间各种幸灾乐祸的快感，未卜先知的成就感，咬牙切齿的嫉妒一下子全部迸发出来，畅快淋漓，哪讲什么厚道和廉耻。

刘峰落得个悲惨的结局，只能和同样善良的何小萍互相依靠。有人说他们获得了心灵的平静，比嫁给侨民和官大少爷的那几个女人整天活在焦虑中强得多。这是典型的站着说话不腰疼。平困潦倒的人内心能平静吗？谁说有钱人就焦虑了？这种阿Q式的自我安慰只能当成笑话。

善良真是一个危险的品质。

看到文工团解散，我觉得一点也不遗憾。这种容不下善良的集体，存在也是无益。一起喝几杯酒，挤几滴虚伪的眼泪，抱在一起假装哭一哭，然后树倒猢狲散罢。

然而生活有时真有这么混：不要脸的傍了大款出国越发享福了，倒追太子的女官二代也成阔太太了，只有两个善良的人一个身残力衰一个精神疾病，相互扶持终了残身。真是没有对比就没有讽刺。

好人多命短，祸害活千年。

但是，善良是一种巨大的能量，不应该就这样被抛弃。善良本无错，只是善良的人本身就需要强大的力量，否则开启不了这种能量。在实力尚弱的时候，不要作那支燃烧自己照亮别人的蜡烛。人群里总有那么一种人，专门忽悠别人为他们火中取栗。善良要抑制冲动，防范忽悠，不做无谓的牺牲。要么成为传递火种的火把，让星星之火燎原大地，要么成为灯塔，高耸伫立照亮远方。善良只有埋藏在土里，经受风雨日晒和时间的考验，把根埋得很深很深，才有破土而出成就苍天大树的那一天。

所以，先挽救自己，再挽救救别人，谋大事者不可轻言牺牲。善良的人，爱自己，才能更好地爱他人。