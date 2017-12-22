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大草原上的小斑马（上）

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2017-12-22 9:33:41

这是一篇大约一万八千字的短篇小说

写的是一个关于草原上小斑马的故事

按照大多数公众号推文的篇幅

这个短篇将分三次推送完成


这是我的第一篇小说

谨以此献给那些还没有长大的小孩子


不好意思放错了，这个是我家的男主人。。。


1.

那匹小斑马几乎是人尽皆知的，“小马过河”说的就是他了。但“小马”其实是一匹活生生的格利威野生斑马，作为体型最为巨大的斑马种群，格利威家族已经在地球上生存超过了三百万年。


那年三月，东非草原上的雨季如约而至，小斑马也在12个月的熟睡之后如约降生。落地的瞬间，浑身湿漉漉的，石头子儿和虎尾草粘得到处都是。天上竖着下雨，横着刮风，也许是天气过于寒冷，小斑马蜷缩在地上颤抖了好一会儿。虽然到处感觉都很不好，但从生下来四脚打滑到能蹒跚地跟上妈妈前进的脚步，小斑马只用了20分钟，这是后来妈妈告诉他的。


这片随时都有清醒的动物在游荡的地方就是非洲大草原了，到处可见的都是食物的影子和饥饿的肚子。生活在这里有两件事情至关重要，能喝的水还有远离老虎、狮子和猎豹。不是所有动物生来都懂得和其他动物对话的，那些看不懂大猫信号的或者看得懂但跑不快的小家伙儿们，总是在长大之前就死掉了。


对于斑马、羚羊们来说，这些规则总是受用的，但大象、犀牛或者山地大猩猩的家族里就很少这么传了。如果你有心去找他们求证，特别是犀牛，就会眯缝着眼睛，拉下两边的嘴角，慢悠悠的摇两下头。大动物家族有他们自己的传统，小斑马没有大动物做朋友，所以有一些事情就很难知道了。


刚生下来的小斑马和妈妈，还有其他的家庭成员，一起住在一片大水塘的旁边。四周只有一些矮草，几乎没有树。至于“其他的家庭成员”，有爸爸，一个从来不呆在家里只是偶尔会路过水塘形单影只的叔叔，和几个一直不知道是谁的母斑马们。


在他们周围有很多角马比邻，一群一群地散落在池塘的远近各处。那些角马的脑门上顶着两只锋利的犄角，硬硬的，还打着转，就像是小斑马的马蹄指甲从角马脑袋上钻出来一样，初看起来特别有违常理。但最有违常理的还是池塘对面的那一窝狮子，和他们做邻居也不是一两天的事情了，但谁都没有搬走。


所以池塘这边的地盘上总是会时刻溜达着一些非常精神的家长，有他们在，狮子便会去池塘外的其他地方捕猎。倒不是这里的食物链出了毛病，只是狮子家里也新生了小崽，狮子爸爸不知去向，而狮子妈妈希望当她离开家的时候，小崽子们可以安然无恙。


斑马的家里，大家总是要在一起的，哪怕是一匹马饿了，或是谁想出去遛两圈，大家都得串成一串儿一起上路。但为什么叔叔可以想去哪里就去哪里，想什么时候走就什么时候走？妈妈从来没有回应过小斑马的这个问题，时间长了他也就没再问，叔叔就那样。


出生之后的三个月里小斑马就这样一直住在大水塘边上，虽然在学会拉屎懂得喝水之后感觉自如了很多，但还是没有全部良好起来。像是树顶上的树叶他就总是看不清，起码看起来和肚子旁边的小草不是一个感觉，有的时候还会睁不开眼睛，好像眼皮挡不住沙。


每当有风撩起脑瓜顶子上面那一撮绒绒的鬃毛时，就总感觉有几根飞进了眼睛里。风再大一些，大到足以卷起地上的那些细沙子在空中打转的时候，也肯定会有很多飞进眼睛里。每到这时他就站定了不动，眯缝起双眼，嗓子眼儿里还要硬挤出一些动静，然而信号虽已发出，但并不会有谁过来响应。他妈妈以为他是在和风说话，所以也从来没有问过，“万一问出了奇怪的道理那可怎么办？”。



查看完整故事，请扫描二维码。

CITY ISLAND, LONELY ISLAND




本话题来源于日志：http://i.mtime.com/992014/blog/8025828/
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我已经过了急于表白自己的年纪

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