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夺宝奇遇看多了，萌物夺宝你看过没有？

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2018-1-16 14:54:50

动画电影，在国内每几年就能推出几部值得被记住的片子。曾先森记住“光头强系列”

夺宝奇遇看多了，萌物夺宝你看过没有？

也记住过特别火的《大鱼海棠》

夺宝奇遇看多了，萌物夺宝你看过没有？

《大圣归来》和《大护法》

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这几部都堪称经典，画风除了有自己的一家风范之外，道理也讲得比较深刻。不过，对于观众观影群体一向有明确指向的动画电影，似乎更需要接地气，更符合一定年龄段观影需求的新作品。

所以对于这个类型电影该如何突破，成为了很多动画电影创作者面临的问题。其实归纳起来，就是尽量要做到简单，直接，有趣。

这三点在电影《麦兵兵之夺宝联“萌”》里都得到了一定程度的展现。

首先，它开创了中国动物拟人电影的先河。其实之前也有过一些动画电影考虑到这个问题。比如在描述动物生活的环境下，以一个动物为第一人称进行一定的人格化路数的归纳。但是这部电影，做得非常的充分和彻底。

这个故事讲的是小猪麦兵兵从原始部落来到现代都市寻找权杖，路上遇到了大鹅布飞和猫界一霸恩迪哥，一起团结传递勇气与信念的故事。

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从剧情看，似乎没有什么亮点，但很多细节其实更值得玩味。这里有着一种不易察觉的，看似套路实则成熟的创作理念。我们的很多动画电影缺乏亮点，除了大团圆结局，就是靠各种熟悉的桥段堆砌而成。这部电影显示了自己的独到之处，在强化刺激的画面里，人物一起帮助，相互协作，打怪的各种情节一环扣着一环，滚滚而来。每每让曾先森捧腹大笑之时，往往也猝不及防。

但这所有的一切，都并非空穴来风般简单。贯穿这些动作的指向任务，是影片的主题。

所以说说主题吧，“夺宝奇遇”这样的设计其实是有先例的，而且是真人电影的成功先例。

早在上个世纪1981年史蒂文·斯皮尔伯格就拍摄过《夺宝奇兵》。这部电影可能是“夺宝系列”电影的开山鼻祖，但也对后世产生了一定的影响。

夺宝奇遇看多了，萌物夺宝你看过没有？

智慧、胆量及大无畏的勇气，是这类电影主人公的突出性格特点。换句话说，这类电影无论是真人版还是动画版，都必须以刻画人物的性格为主心骨。无论主人公的身份、性别和种类怎么变，只要抓住这点，故事基本都能做得比较好。在这方面，本片做得尤为出色。以小猪麦兵兵为代表的人物，性格刻画充分，链接故事的行为可信，所有小伙伴通力协作完成的故事，最终的呈现也没让曾先森感觉失望。

曾先森最后想讲一讲，这部电影里的画风和人物形象。

因为对于一名普通观众而言，好的动画电影除了故事之外，动画电影如果在画面上能做到赏心悦目，一定会让自己的观影心情愉悦。在中国看动画电影，也多数是家长陪同孩子一起观看。在这样的情况下，取悦青少年儿童的审美观，会比较重要。客观说，这部电影的主创也充分的考虑到了这一点。作为中国首部动物拟人电影，主创们对于每个镜头都精雕细琢。这部电影历时四年才呈现于世，你看看这形象。

夺宝奇遇看多了，萌物夺宝你看过没有？

还有这两个

夺宝奇遇看多了，萌物夺宝你看过没有？

在对“萌”的设计里，看出了主创们的心血。

本片中，几乎每一只动物的形象都能做到憨态可掬，活泼生动。这显然能让形象没有了陌生感，也能让观众进一步拉近了，与现实生活中见到的同类动物和影片中的角色的距离。你以为这样可爱的形象，只是随便就画得出来吗？不是的。实物是这样的。

夺宝奇遇看多了，萌物夺宝你看过没有？

夺宝奇遇看多了，萌物夺宝你看过没有？

还是可以看出来，从实物到动画到影片，都是花费了心思和时间的。主创们对于角色的精雕细琢，对于故事的锐意开拓，对于类型电影的重新演绎，都让这部《《麦兵兵之夺宝联“萌”》有了不一样的成色。这样的电影更符合合家欢的形式，也突破了动画电影的一般套路。

麦兵兵之夺宝联“萌” (2018)

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麦兵兵之夺宝联“萌”/Mai Bing Bing(2018)
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