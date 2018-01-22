无问西东 | 故事讲的不够高明，但足够动人

走出影厅的时候，门口的售票员小姐大概有些难以理解我两眼通红的样子，这是我近几年看电影情绪最激动的一次，上一次这么情难自已的时刻，还是大学时代坐着火车去临近的城市看《魁拔》吧。一部好电影能打动观众的方式有很多种，对我这种不懂电影技法的门外汉而言，好的电影的标准其实很单纯——它能否打动我。可这种标准往往又是最主观而失准的，因为每个人的阅历和年纪都不一样，要同时击中那么多人的心坎并不容易。所以我无意去强装客观，这部电影在讲故事的手法上的相对拙劣已经被那么多电影的同好们指出过了，在此我还是想谈谈这部电影好的地方。

整部电影由四个故事互相穿插引线，除去张果果的那个当代故事令人有些无感之外，另外三个故事都不同程度地冲击了我的内心。

吴岭澜的故事发生的年代最早，也是整部电影着墨最少的一个。看着他就像看着大学时代的自己。片中尚在做主任的梅贻琦问他：求学的目的是什么，吴岭澜当时的回答和读书时的我的想法真是如出一辙：不管学什么，只要在学习，把自己交给书本，心就是踏实的。可就是因为这样盲目的充实，他忽视、或者说逃避了最基本的问题：真实，对自己的真实。梅贻琦回答：人把自己置身于忙碌当中，有一种麻木的踏实，但丧失了真实，你的青春也不过只有这些日子。

这话对正在银幕前的我而言真是如针刺一般尖锐。因为毕业后的生活完美地印证了他的话。

吴岭澜当时不解，他苦恼不已，为了不被人打扰，他搬去睡到了阁楼里，离群索居，不修边幅，为自己的人生究竟该如何度过而苦苦挣扎，直至那一天，他偶然赶去图书馆聆听泰戈尔的演讲，当时站在泰戈尔身旁的，是中国最有才华的一批学者。

“那些人站在那里，从容而笃定，那种从容让我十分羡慕，而泰戈尔正在讲对自己的真实有多么重要，那一刻我从思索生命意义的羞耻感中释放出来，原来这些卓越的人物也会花时间思考这些，他们也觉得这是重要的。”

我何其羡慕吴岭澜的读书生涯，因为他在最需要解惑的年纪，遇到了梅贻琦这样的师者，遇到了当时中国最优秀的一批知识分子，而他之后也有幸跻身其间。

沈光耀的故事发生在抗日战争爆发后，当时的北京大学，清华大学，南开大学因战事西迁，此后著称于世的西南联大由此而来。沈光耀这个人物人如其名，他出身富贵，气质不凡，才华出众，即便在当时人才辈出的西南联大，他也是最闪耀的那一个。国内战事愈紧，无数学子有志从军报国，他的母亲却千里赶来，声泪俱下要他发誓绝不从军，沈光耀不忍母亲伤心，被迫下跪立誓。可世事无常，一次空袭的意外改变了他和很多人的人生轨迹，他瞒着母亲入了飞虎队，冒着被敌机发现的危险给挨饿的战区孤儿空投食品。最终在一次空战中牺牲。这个故事是整部电影中最激荡人心的一个篇章，很多人感动于他牺牲前对母亲的道歉。而我当时的关注点却不在这个人物身上，并非王力宏的演绎不够好，恰恰相反，这一次他的形象完美契合了沈光耀这个人物，而且在母子相逢那场戏上，王力宏拿捏得非常到位。让我沉醉的是他所处的那个环境——战时的西南联大那看似平淡而不平凡的日常：雨季时，房屋漏水，学生老师无一幸免，桌椅肩头全被打湿，课程依然有条不紊，直到雨点声大到把老师的讲课声淹没，上课的老先生却在黑板上写下：静坐听雨四字。空袭来临，师生们躲去山中避难，还不忘搬着黑板和器材，在草木遮掩下，学生们在山沟泥地里听老师继续上课。就是在这么糟糕的条件下，西南联大存续的8年11个月里，育英才无数，成就了中国高等教育的巅峰。

王佳敏和陈鹏的故事，发生在新中国成立后的60年代初，离那段敏感的历史时期已经非常近了。他们的故事看似只是个简单的爱情故事，可也是那个时代悲剧的缩影。王佳敏，陈鹏和李想都是孤儿，自小一起读书长大。为了挽救被妻子折磨的初中老师，王佳敏和李想伪造了一份警告信，在被老师的妻子发现蛛丝马迹后，王佳敏被诬告为勾引他人丈夫，李想因为获得了支边的指标，没敢站出来为她说话，以致王佳敏被组织调查，随后牵出她读书时因虚荣而撒的谎言，被彻底判为通敌分子，在大庭广众下拉去批斗，最后因群情失控，被殴打致死。陈鹏赶到时看到倒在血泊中的恋人，悲痛万分，只能在一个夜深人静的雨夜给她偷偷下葬，但在要埋下爱人的最后一刻，王佳敏从重伤昏迷中苏醒，两人相拥而泣，自此王佳敏毁了容貌，没了身份，被陈鹏带去了儿时长大的孤儿村生活。

个人以为这是整部影片中着墨最多的一个故事，它有对青春和爱情毫无保留的刻画和赞美，也有对时代悲剧最直接的反映。王佳敏拉去批斗的那一幕极其惨烈，她正对的街道的另一边，正在举办送别支边人员的大会，不知情的李想在台上念着鼓舞人心的讲稿：“我们要和一切反动分子，划清界限！”浑不知那一字一句，对街道这头的王佳敏形同活剐。那一刻的王佳敏彻底地崩溃了，她绝望的笑容被台下的群众视为不知悔改，蜂拥而起的众怒，对这个20岁的姑娘拳脚相向。这一幕让我想起了《三体》的第一部中，历经浩劫的叶文洁在操场上质问当年害死她父亲的那几个红卫兵，得到的回答却只是轻描淡写的一句：那不过是历史啊。那一刻她对人性的绝望，想必也是王佳敏当时的内心写照。令人庆幸的不是王佳敏最终死里逃生，而是在她死里逃生之后，还有陈鹏的陪伴，面对早已放弃生的念头的恋人，他这般说道：

“你别怕，我就是那个给你托底的人，我会跟你一起往下掉。不管掉的有多深，我都会在下面给你托着。我最怕的是，掉的时候你把我推开，不让我给你托着。”

因为爱人的不离不弃，王佳敏这没有了身份和容貌的残破人生得以继续走下去。陈鹏被调去西北参与原子弹研究工作后，那一天她收到了陈鹏寄给她的包裹，里面是陈鹏给她刻的木雕花，雪花膏还有一片贝壳。四下无人的夜里，借着房中的火光，王佳敏才敢解开蒙脸的头巾，她把雪花膏倒在贝壳中，小心翼翼地抹在满是伤疤的脸上，然后重新围上头巾，把贝壳和木雕花放在床头后沉沉睡去。扮演王佳敏的章子怡奉献了整部影片中最精彩的表演，在头巾的遮掩下，在背对观众的镜头前，她仅靠肢体动作和眼神，就完成了对王佳敏这个角色的诠释：从天真烂漫，到绝望无助，再到获得爱的包容和支撑后坚定活下去的信念。

全片看下来，吴岭澜被梅贻琦教导时让我动容，西南联大的盛况让我羡慕，沈光耀牺牲前对母亲的告别我忍住没掉泪，王佳敏被批斗的惨状则让我揪心，直到她独自摸雪花膏这一段时，我实在是没有绷住自己情绪，彻底失声痛哭。我明白我哭的不单是这一代代人，也是哭自己的无力和软弱。

据说本片是原本预备给清华百年校庆而拍摄的“献礼片”，我个人的观感是：它早就远远超出一部“献礼片”该有的格局了，或者说，它重新定义了所谓的“献礼片”，近现代百年的历史，能打动人心的故事素材实在太多了，如果我们的“献礼片”或者“主旋律影片”都能拍出这样的品质，都能这般扎扎实实地去展现人的本真情感，就不会一直被观众所嫌弃了。