网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>《看电影》杂志读者群>>《燃烧》：你我距离两万里

《燃烧》：你我距离两万里

加入收藏

2018-6-30 10:36:00

       有个词叫放浪形骸，说明了胖子都不适合做诗人。李沧东在《燃烧》中给我们展示了一个诗人的世界，两个男人加一个女人，看上去是三个人，其实又何尝不是一个人的三种表象，毕竟这三个人，距离我们的距离，大概都有两万里。

       与世隔绝用在这部电影上面不太合理，但是他们的世界中，有北朝鲜向南朝鲜播放的声音，有南朝鲜看上去比较穷困的农村，有燃烧中的塑料大棚，那是包括我们在内的，整个世界都不太熟悉的生活状态。因此当女主角脱下上衣，脱掉束缚，在夕阳下起舞，鬼魅的背景音乐，才会让人产生共鸣。

       在那一刻，戛纳场刊史上最高分变得实至名归，我甚至能够想象在漆黑一片的电影院中，大银幕上，是女孩的剪影在眼前舞动，耳边，全是安静同时却又喧闹的声音，沉浸其中，每个人都是诗人，那一支烟散发出的味道，应该就在观众的身边，不止让男主角变得激动而敏感，观众也是一样。

       虚无，是很多个时代都最看重的东西，男主角对着夕阳西下时那短暂的反光，也能达到高潮，女主角在描述非洲的夕阳时，眼中不自觉地滑落泪水，富二代面对任何事情都哈欠连天的态度，让我们感受到了虚无的三位一体。

       希望自己能够像烟一样消散无踪的女孩，最终悄无声息地消失了，又或者她变成了猫，寄住在“锅炉”的身体里，跟着富二代回了家，而着了魔的男主角，却由着自己的想象力，将富二代想象成一个杀人狂。李沧东或许就是希望观众这样认为，于是毫不掩饰，相较于他之前的作品，《燃烧》在表层上，实在是很容易理解，而且可以说是一个比较完整的悬疑作品。但是如果只是一个悬疑作品，就不可能被捧上神坛。

       女孩的家人曾说，她很会编故事，以至于身边人都会觉得那些故事是真的，男主角则是一个小说家，谁也不知道他是不是编造了一个女孩和富二代的故事，还把自己代入其中，而富二代，从一出场就表现出了对于生活的无所谓态度，以至于烧塑料大棚的行为，到底是出于他的幻想，还是真实发生的，观众和作者似乎都不知道。

       直到最后，男主角拥抱着富二代，一刀刀将他捅死，将他的尸体连同自己全身的衣服都丢进豪车里，从内心和现实层面，一起实现了“燃烧”，裸体的男主角登上他的破双排座，却永远也逃不出他的心魔。至此，三位一体以一人存活的形式交出了结局，但是人生也并不会变好，小屋里，窗台前，男主角盲目地敲击着键盘，外面是首尔的纸醉金迷和蒸蒸日上，这一切，还是与他毫无瓜葛，也与观众距离大概两万里。

7.7 

燃烧 (2018)

影评(17)

收藏(173)

燃烧/Burning(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/608219/blog/8041888/
--------------------
我把寂寞化成水，结果把自己淹死了。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
《看电影》杂志读者群 12316

RSS订阅

《看电影》杂志读者群

42279名成员15602个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 