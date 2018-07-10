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《我不是药神》：法律与道德对立时当如何？

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2018-7-10 21:02:46

      这部根据真实案件改编的影片，直面社会现实，很值得深入挖掘和思考。其中心问题便是法律与道德起了冲突时，当事人、社会、国家都该持怎样的立场。

      片中的程震境遇与案件原型还要惨，可以说是生活在社会底层的人，缺钱、离婚、要跟前妻抢孩子、父亲医药费交不上…… 种种情形把他推到了悬崖边。这时偶然得来一个赚钱的机会——卖印度的仿制药。这种仿制药与正品药药效一样，并非真正意义上的假药，价格还远低于大部分人买不起的上万元一瓶的正品药。也正因此程震后来决定做这单生意，此举对他而言能赚上一笔，也能帮助其他得白血病患者。在遇到急求印度仿制药的白血病人吕受益之后，他又相继遇到了与白血病相关的合伙人，女儿有白血病的刘思慧、教会中有很多白血病病人的刘牧师，自己就是白血病人的黄毛。五个人各自发挥长处，把印度仿制药的生意做了起来，大家都赚了钱。

      程震不仅是一个很有领导力的人，也是一个很有良心的人，赚了钱交清了父亲的医药费，继续帮助着其他白血病患者。只是后来他遇到了卖假药的张长林，起了冲突进了警局。正品药的药品公司也先后同印度政府和中国卖假药者打官司，张长林被抓。这时程震决定金盆洗手，不再卖假药了。但是警局在封杀假药，很多患者因此断了药而送命，包括程震身边的吕受益。见此状他又决定开始卖假药，然而印度方也已经抵制仿制药，他好不容易才拿到药带回国，躲着警察悄悄卖。终于有一天黄毛因躲避警察车祸去世，程震不久也被抓，曹警官意识到这个案件的问题所在并非他能解决，回局复命时也请辞了该案件的相关工作。

      所有的事情得以摊牌，好在法庭考虑到了道德方面，给了公正的判罚，对程震帮助病人购买仿制药表示了理解，程震也在三年后出狱，他出狱时，正品药已经成为了纳入医保的药品。

      全片的叙事方式和镜头语言都很朴实，一些细节上的处理也很打动人，比如被抓时，程震跟曹警官说，告诉他的孩子，爸爸不是坏人。有的也为后面的情节埋了伏笔，比如因为与张长林打架进警局时，他问接待他的警官卖假药如何判刑，那时他就已经动了不再卖仿制药的念头，为了家人他不想坐牢。这一点他在之后他们五位合伙人聚餐时言明，并解散了大家。

      演员们的表演也很到位，我看到了徐峥老师、周一围老师、王传君各自不一样的一面。

标签： 人性(1498) 生活(5139) 智慧(41) 法律(88) 道德(26) 哲学(86)

8.8 

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