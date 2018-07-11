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《我不是药神》起效:42款进口原研药停售 仿制药成新宠?

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2018-7-11 14:54:24

电影《我不是药神》热映后，把医药界的原研药与仿制药话题推上榜首，近日，在国务院新闻办公室召开政策例行吹风会上，国家药品监督管理局局长焦红明确表示，国家药监局将在鼓励药品创新的同时，激励药品仿制。这一讯息或让原研药受挫、仿制药迎来新春！据笔者统计，已有42款进口原研药暂停销售退出中国市场，《我不是药神》发出的呼声起效，今后，仿制药或将让更多病患受益.....

中国仿制药格局已定，高效仿制药潜力更大

在电影《我不是药神》当中，由于进口原研药价格过高，患者曾集体抗议，抗议无效后开始将延续生命的希望寄托在仿制药上！虽然在影片当中，仿制药有效但却因无相关手续而被判定为假药与走私药，而在现实当中，据笔者了解，中国的仿制药格局已定，在市场上占主导地位。

《经济参考报》、《中国青年网》等媒体在报道中这样写道：我国药品市场目前处于仿制药占绝对主导地位的市场格局。食药总局此前曾有数据显示，中国已有的药品批准文号总数高达18.9万个，95%以上为仿制药。

也有消息称，我国是仿制药大国，化学药市场几乎全是仿制药。据中国医药工业信息中心统计，目前我国4000多家制药企业中，90%以上是仿制药生产企业。

全球四大知名会计师事务所之一德勤在发布报告《2018年全球生命科学展望》时，也在报告中指出：在研生物仿制药数量方面，亚太地区最多。按国家计，中国以269的数量位列第一。中国有潜力成为生物仿制药的前沿市场。

其实，早在2016年，中国医学科学院药物研究所、中国医药工业信息中心、中国食品药品检定研究院曾联合发布《中国仿制药蓝皮书(2016年版)》，《蓝皮书》称：仿制药已经成为当前我国医药市场的核心部分。

《蓝皮书》同时指出：近年来，由于政府部门加大了对我国仿制药产业的重视，我国仿制药产业得到了更好的提高和发展。业界普遍认为，我国仿制药产业发展迎来了新的契机，尤其是高水平仿制药的发展潜力十分巨大。

进口原研药受挫，42款进口原研药暂停销售原因待解

不知是受电影《我不是药神》的影响，还是其他原因所致，笔者今天在CFDA官网上的《中国上市药品目录集》处获悉，已有42款进口原研药暂停销售。据了解，《中国上市药品目录集》由国家食品药品监督管理总局药品审评中心创建，暂停销售原因未在信息页中显示，但有业内人士指出，被判定为暂停销售基本上就相当于“封杀令”，“逐客令”，具体有哪些有哪些原研药被下了“逐客令”停售笔者为您独家盘点，具体如下图。

笔者统计后发现，在这42款被暂停销售的进口原研药当中，2018年批准的福静清复方聚乙二醇电解质散(III)显示为暂停销售，2010年批准的乐瑞卡普瑞巴林胶囊300mg批号为H20150625、索坦苹果酸舒尼替尼胶囊(批号为H20130260;H20130277)【专利到期日为2021-02-15)、乐瑞卡普瑞巴林胶囊25mg批号为H20150617、乐瑞卡普瑞巴林胶囊50mg批号为H20150618、乐瑞卡普瑞巴林胶囊100mg批号为H20150621、乐瑞卡普瑞巴林胶囊200mg批号为H20150624显示为暂停销售状态。其中索坦苹果酸舒尼替尼胶囊(批号为H20130260;H20130277)的专利到期日显示为2021年2月15日，但该批号药目前也是显示为暂停销售状态，停售原因待解。

除了2010年批准上市的进口原研药有6种停售外，2007年、1994年也都有4种进口原研药暂停销售，2000年、2001年、2004年每年都有3种进口原研药暂停销售。更多停药进口原研药及批号信息可参看上表。业内人士称，对于进口原研药暂停销售的原因也有很多，具体原因是否与电影《我不是药神》有关，正在待解求证之中......

值得强调的是：

笔者从《中国上市药品目录集》处获悉，已有42款进口原研药暂停销售。其中包括批号为H20150298甲磺酸伊马替尼片、批号为H20150294甲磺酸伊马替尼胶囊两款药，这两款药的品牌名为“格列卫”，或与电影中的原型“格列宁”有关，在舆论的影响下被叫停，但停售页显示这两款药的专利一直到2021年10月才到期！与此同时，还有消息称，格列卫在售的其他原研药与仿制药均已降价！看来《我不是药神》发出的呼声与呐喊起效了！艺术的力量也是无形的！！

作者 | 常有才

本文首发至《健康界》常有才专栏

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#我不是药神/Dying To Survive(2018)

我不是药神
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(2018)  

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8.8 

我不是药神 (2018)

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