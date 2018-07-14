《邪不压正》——姜文一如既往，任性的成与败

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先致上，本片开场字幕时的音乐，我很爱的——肖斯塔科维奇的《第二爵士组曲》中的《第二圆舞曲》。

题外话：创作完成于1938年，正值二战爆发前夕。一向严肃沉闷的肖斯塔科维奇在饱受着巨大精神压力折磨的时候，却写出这首短小、轻快、优美的《第二圆舞曲》。内心藏着痛苦，却以美报答世界 ，这是艺术家的慈悲，也就是我爱他的原因。

怎么形容《邪不压正》这部电影？我会推荐去电影院观看，但心情复杂，因为，我是爱姜文的。

——一个不复杂的复仇故事，但全片让你感受到的是男主角的盛世美颜、他的俊美酮体、以及他的潇洒不羁，但就是感受不到他内心的忍辱负重、深仇大恨和复仇之火。



他所有的仇恨、报复和哈姆雷特式“TO BE OR NOT TO BE ”的内心纠结——生存还是毁灭？为父（师）报仇还是就此作罢？维护真理，还是忍气吞声而卑贱地活着？这一切的一切，都是建立在嘴上的台词，而不是建立在故事和表演之上。

（电影里，这么一个身材俊美、阳光笑脸大BOY，看着像背负着血海深仇？）

——彭于晏饰演的男主，他说他很痛苦、他说他想报血海深仇，但只是他说。当你看到他风流倜傥地与熟女们调情时、当你看到他风趣幽默地化解危机时、当你看到他嘴角一次又一次扬起的阳光微笑时，你就知道，其实，血海深仇只是说说而已，报不报似乎也不那么重要。



不怪彭于晏，他只是个身材好、长相帅的普通敬业演员。人设如此、故事如此，他不能决定。只是，一直这种演戏套路下去，真担心，彭于晏同学会变成下一个黄晓明，对，就是那个演什么戏、什么角色总要扬起嘴角微笑的阳光老boy。



对彭于晏的纠结，就是我对这部电影的态度——分裂的状态，让你想恨的情节，恨不起来；让你想笑的情节，乐不开怀。悲剧部分，没力量；喜剧部分，笑不足。——因为节奏不对，后文详谈。

印象最深刻的部分就是，老北京的风光，那时还叫北平，那是个有文化的、安安静静的雅致古都。那时候，1950年代让梁思成、林徽因夫妇痛心疾首被政府拆除的老城墙还在，那时候，北平，真有味道。

电影本身的质量，算是中上水准，电影感足。快节奏的剪辑，高密度的台词，人物之间你一言我一语，应接不暇，是姜文个性十足的个人标签。这种风格跟《让子弹飞》很相似，甚至电影开头埋下的伏笔，让我大为期待，以为至少是一部跟让子弹飞旗鼓相当的电影。

电影开场的15分钟，气场十足，国仇家恨、潜伏阴谋、野心和欲望的交织、人物之间的利用与被利用，仿佛一场高潮迭起、惊心动魄的大戏即将拉开序幕。然而，我错了，当我一次次的觉得将有好戏开演的时候，故事的走向却一次次的出乎意料，令人捉摸不透，就像电影里美国父亲说的：“这不是惊喜、是惊吓！”。

以下分析，涉及剧透，谨慎观看。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

个人觉得影片最晦涩难懂之处，在于叙事节奏的怪异，人物的动机不明。

先说人物，电影里所有的人物，都不能确切知道他们的目标是什么，除了主角，所有人都给你一种高深莫测的感觉，哪怕只是一个群演地位的裁缝“影评人”，也戏份十足，那么多的镜头出现，仿佛有意无意地给你暗示将来这个人物会派上用场的，结果他就那样死了，没了。

两个女性角色的花瓶作用？

周韵饰演的女裁缝，人物设置的功能似乎是帮助主角成长，让主角突破自己的心理障碍，同时她本身又隐藏的很深，让你觉得这个女人，绝对没那么简单，最后某个关键时刻肯定会有反转。然而，怀抱着这种期待到最后，她不明不白的跑了，不带走一片云彩，电影结束。

许晴饰演的性感少妇，这个人物的存在颇为费解，一个古老的哲学命题可以形容她——她“生从何来，死又何往”。观影过程，一直以为国破家亡，所以生无可恋，自杀了。看朋友圈，恍然大悟，她为什么要自杀，因为开头已经说了，她最终没成为大老婆，所以要跟老公殉葬。然而，这个角色的存在感，除了搔首弄姿，想不出为何而在。当然，我们承认，她很性感。



回归姜文的角色，人物设定应该是一个为谋革命事业不择手段，亦正亦邪的人物。这个人物一开场就将自己的阴谋跟观众交代，他在布置一盘大棋，是整部电影的灵魂之所在。姜文的角色成了，这部电影，也就立住了。

然而很遗憾，从始至终，观众都不知道姜文的终极目的是什么，他是革命派无疑，但他想革谁的命，成就什么样的理想抱负，我们不知道。他为了他的理想，亲儿子可以牺牲，20年的朋友可以义无反顾的杀掉，革命决心很坚定，然而这样雄伟的抱负和坚定的意志，最后变成一个哭哭啼啼被命运摆布而虎头蛇尾的人物。姜文的角色，没有成功，整部电影也就没有灵魂了。一个志在谋大事、成大业的人，一个谋篇布局的掌舵手，很难想象他面对危机时候却无反败为胜的能力，只能靠别人的拯救，这样的人设崩塌，消解了他的枭雄光环。

回想下《让子弹飞》里的姜文，英姿勃发，他面对困难时的坚定信念，化解危机时的运筹帷幄，简直就是理想主义英雄的完美化身，乃至于《让子弹飞》最后“革命”成功之后，面对长空，姜文的背影，让人深深嗟叹，英雄人物的虚无和孤独。

《让子弹飞》的成功正是建立在人物丰满和故事精彩的基础之上，无论正派反派，每个人物都是有血有肉，动机清晰；一个完整的起承转合、高潮迭起的故事，既满足了导演个人强烈的表达欲，也献给观众一个美好的回忆。

反观本片《邪不压正》，人物动机不明，所有人物都藏着掖着，话只说一半，刻意营造一种庭院深深深几许的城府感。而当浅显的故事线没有跟上神秘的人物，电影气质就会转变成故弄玄虚、故作高深，时间一长就让人审美疲劳。

叙事节奏上怪异之处，受导演个人风格影响很大。个人很崇拜姜文快节奏的叙事风格，高密度的人物台词配上快速凌厉的镜头剪辑，鲜艳明丽的画面色彩配上人物夸张绚丽的造型，让整部电影带着浓郁的魔幻气质。

成也萧何，败也萧何。姜文的魅力，来自于此，本片的难懂也来自于此。本该让观众紧绷神经的悬疑剧情，本该让观众潸然落泪的煽情场景，本该让观众酣畅淋漓释放复仇快感的大战，被一个个不痛不痒的冷笑话消解了。节奏不对，不合时宜，让你感觉不到痛和爱，喜和悲，这样的电影终究不会走进我们心里。

只是，我爱姜文，爱他的艺术家气质，爱他的天才灵感，所以，我会一如既往的支持他的任性。作为观众的我们，不一定要为姜文的任性买单，但我始终庆幸，中国电影有姜文这样不听话的任性另类！

（推荐姜文电影：《阳光灿烂的日子》、《鬼子来了》、《让子弹飞》）