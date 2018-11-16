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魔法世界，不过是现代科技的笨拙版

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2018-11-16 13:15:42

魔法故事，为什么一定要发生在一个世纪以前？因为那个时代没有电子产品，作者只要把今天最普通的东西，变个样子放入那个年代，就可能产生一些神奇，于是就有了一个带气囊的吸尘器。

从头到尾，氛围阴郁，每个人都心事重重，没有一次开心的笑。所有角色，都很怕冷，穿着厚重的外套，配上古板的领带。

生活中普遍使用的工具，会使人形成固定的思维模式。如果电影中解决相应问题的方法，远不及一般观众的思维，那么观众就会认为编导是笨拙的。在已经习惯于使用智能手机观众，影片人物的行为既笨拙又迟钝。纸上的照片摇头晃脑，这是从《哈利波特》第一集就有的。二十年前，会动的照片还算有点新意，现在的重复却让人感觉乏味，因为现在每个观众的手机中都有很多活动照片，而且还是彩色的。

什么是魔法？把神奇动物系列和哈利波特系列中的魔法梳理一下，就会感觉单调而陈旧，魔法世界和魔法师都没有什么创造性。魔法世界，让动物植物通人情，让静物会运动，再让它们都能飞，从来没有超过这三招。魔法师，很像中国的特异功能大师，他们的标志是能够违反物理运动规律，比如隔空取物、穿墙遁地，当然也要会飞，似乎飞是优于观众的最大特征。这些魔法师也有许多不及观众的特征，他们从来没有想过发明新工具、新武器，可能一点没学习数理化，总习惯于拿着他们寄予厚望、托付生命的小棍儿，如果小棍儿没有带来希望的结果，他们就绝望地挥上挥下，而且咬牙切齿。魔法师，从来没有学习过科学技术吗？他们不能把魔法施于枪炮吗?还是他们不屑于现代武器？或者魔法用于现代武器就不灵了？

西方的魔法故事，中国的神话故事，都不是科幻故事。也就是说，更多的神奇，更少的科学，更多的突变，更少的逻辑。魔法和科幻，好像是两个轨道，各自运行，绝对水火不容，不能同时存在于一个故事之中——真的不能吗？可能值得探索。从成品来看，魔法故事，背景绝对不会是现代，更不会是未来，因为只有落后的科技背景、人文环境，才能映衬出其魔法或魔咒的神奇。本片中的人文环境，也非常落后。

魔法，一定要超过观众的想象才能成立。否则，观众会说，这叫什么本事？我也会啊!”从哈利波特第一部到现在，我们身边的科技日新月异。可惜的是，J•K•罗琳老奶奶还在重复二十年前的桥段。除了失望，我们还可以对她说——亲，不要扼杀我们家孩子们的想象力和创造力。

 

7.6 

神奇动物：格林德沃之罪 (2018)

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