关于《色·戒》，关于《Wong Chia Chi's Theme》（王佳芝主题）

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这是李安《色·戒》里，女主角王佳芝的主题曲，曲子就叫“王佳芝主题”——一直觉得这是最好的人物主题曲的样子，用音乐勾勒出人物形象，带观众进入人物内心世界，也预示的人物的最终命运，填补了电影画面表达力所不能及之处。

每次听完这个曲子，都有挥之不去的哀伤。

“他觉得她的影子会永远依傍他，安慰他。虽然她恨他，她最后对他的感情强烈到是什么感情都不相干了，只是有感情。他们是原始的猎人与猎物的关系，虎与伥的关系，最终极的占有。她这才生是他的人，死是他的鬼。”

——这是张爱玲原著《色·戒》里对王佳芝对易先生感情的描述。

人是利益和感情的结合体，但也很难说清楚，人做的每一件事情背后，是具体的出于利益，还是出于感情。就像《色·戒》里的王佳芝，不知不觉中付出了感情，却从此万劫不复。

说回音乐：《Wong Chia Chi's Theme》（王佳芝主题）



这是我最爱的电影原声乐之一，担任作曲的是法国作曲家Alexandre Desplat（亚历山大·迪斯普拉特）。

他在接手《色·戒》时,李安的要求是,像叙事抒情诗,少一点浪漫,色彩不要太丰富,以免观众分心,请他从《豹人》(CatPeople,1942)、《美人记》(Notorious,1946)这种好莱坞老片子的音乐里找感觉。

这段旋律以提琴弦乐开场，幽怨缠绵中隐隐给人一丝不安之感，接着就是一段清新而哀伤的钢琴主旋律。每当电影展示王佳芝的内心世界时，这段旋律及时响起，心灵和肉体始终无处可归的王佳芝形象跃然纸上。（亲人离弃，爱人躲避，又爱上了自己要刺杀的人，矛盾、痛苦、挣扎的内心，无处可归的身体）

钢琴旋律从始至终的舒缓敲打，轻轻的，像极了小心翼翼维护着谎言的王佳芝，她渴望自由的天性，在始终萦绕的弦乐带来一种强烈的、无法摆脱的宿命感面前，显得天真无奈。钢琴乐清新似一个天真无邪的少女，而弦乐就是那个冰冷又变幻无常的时代，最终钢琴声在渐强的弦乐的包围下渐渐消逝，最后一声哀婉的叹息。

《Wong Chia Chi's Theme》精准呈现了电影的悲剧氛围，凄美中带着悲壮，用音乐撼动人心，像冰天雪地里闪烁的一点暖色烛火那般动人。

（色戒现实原型，刺杀汉奸失败的女大学生——郑萍如。而张爱玲本人，也深爱着胡兰成——另一个汉奸，所以，你分不清张爱玲的《色戒》到底写的别人，还是写自己。。故事是别人的故事，感情却是自己的感情。）



张爱玲的小说，擅长以人物的心理活动变化来推动故事情节发展，原著《色戒》里就有大段王佳芝的心理活动描写。而这曲王佳芝主题曲，也更接近张爱玲笔下王佳芝的心理渐变过程。