三块广告牌——夏日最后一朵玫瑰





有一种复仇，是面向人类所有的阴暗和丑陋。结尾处，米尔德里德和迪克森就踏上了这样的道路。在光与影的世界中，广告牌将人类的丑恶暴露在光线中，而携光前行的俩人就这样向人类的阴影宣战。

——你已经准备好要他们的命了么？

——还不确定，路上慢慢想吧。

俩人的替天行道，不正是由于这个“天”的不作为吗？

电影在看似轻松、实则沉闷的氛围中结束，将无穷的想象空间留给了观众。在路上，将会发生什么？俩人是否真的能复仇成功，还是遭遇险境，客死他乡。这样无奈、悲凉的结尾，也许正是影片想要传达的“无力感”。

影片最大的道具，是美国国旗。无论在居民小屋上，酒馆和礼品店上，学校和警察局上，都有那面看似坚不可摧的国旗在飘扬。国旗不仅暗示着美国独特的民族性格，更是一种不言而喻的、强大的体制象征。在这样的压抑而沉重的小镇里，米尔德里德失去了挚爱的女儿，警方破案无力，人过中年的她，只有最后的抗争：

利用金钱的力量，在巨大的、无人问津的广告牌上书写她的绝望和愤怒。

这样一来，与权力分庭抗礼的广告牌，却取得了意外的效果。小镇乱成一锅粥，所有人纷纷开始站队。显然，维护秩序的平稳和警方的权威，成了人们纷纷孤立米尔德里德的动因。在看似螳臂当车的无力感的背后，破釜沉舟的母亲丝毫不肯低头，直到发生了局长自杀事件。

这起事件可谓是整部影片的转折点。事业有成、生活幸福的局长居然不堪忍受广告牌的压力而自杀。至少这是官方解释。但在他的遗书中，却有另一种惊心动魄的真相。

身患癌症、来日无多的局长，和米尔德里德一样充满了无力感，对罪犯的束手无策，对渐渐失去的幸福的恐惧，令他的自杀，有了一种英雄暮年的悲壮。他非但没有指责可怜的母亲，相反还支付了广告牌的费用。因为他和米尔德里德都明白，在现实面前，人类多么渺小而无力。他的另一封遗书则直接将部下迪克森从浑噩麻痹的状态中拉出，在米尔德里德愤怒的火焰中，他继承了局长未尽的遗志。

看似绝路的冷漠世界中，依然有热血在涌动，这一切都是一个母亲失去女儿的悲伤所引发的。影片中，对米尔德里德，这位绝望而强悍的母亲的刻画，可谓入木三分。几乎失去一切的她，那种没有退路、奋不顾身的战斗姿态，不仅影响了局长，也影响了整个警局，让他们重新焕发出斗志。

红色的巨大的背景，黑色的触目惊心的内容。这仅仅是一个未加夸张的、简简单单的、发自内心诉求广告牌，如同一个号角。竟成了这个世风日下、冷漠麻痹的小镇的强心剂。它让毫无作为的执法者看到，正义，依然是人类最大的诉求。在手无寸铁的人丧失了宝贵的一切后，心中燃起的无比强悍的斗志和复仇的火焰。

尽管人们面对着冷漠而善忘的日常。在巨大的国旗下，是庸碌、卑微的人生。种族歧视、滥用权力、事不关己高高挂起的各种问题已然将这个小镇弄成死水一潭。可即便如此，依然有美好的东西存在，有值得付出一切去守护的希望存在。

两次出现的爱尔兰民歌《夏日最后一朵玫瑰》，一次出现在片头，那是心如死灰的母亲米尔德里德在用最后的力量在破损的广告牌上写下对逝去女儿的怀念，格调阴冷，氛围凄楚。另一次出现在警官迪克森阅读局长的遗书时，警局已然烈火熊熊，这不仅是米尔德里德的怒火，同时也是心中被唤醒的责任和正义的迪克森的信念之火，那早已消逝的美好人性再次回归。他抱着无人问津的案卷，冲出火海！

如果说难能可贵的是早已逝去的幸福，那么更加可贵的就是再次回归的对幸福的追求和对正义的坚守。

这正是此片“无力感”背后，动人心魄的力量。



