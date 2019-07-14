今年最好的古装剧？《长安十二时辰》还是先担心自己莫要拖沓致死吧！

悄咪咪上线却拿下豆瓣8.8分的开局高分，播出近半个月九万网友仍给出8.6的高分，它就是《长安十二时辰》。





《长安十二时辰》已成为了越来越多人夸赞和追逐的对象，在暑期掀起一股新的追剧热潮。不少大V大咖纷纷夸赞它是今年最好的古装剧，《长安十二时辰》凭什么值得？

一

悬疑氛围奠定故事的可看性

从剧名就能一目了然知道，这部剧讲述的故事发生在长安的12个时辰里。12个时辰，就是24小时，正好是长安的一天。

将故事限定在一个有限的范围内，这种时间上的“密室效应”在一开始就带给观众无形又强烈的紧迫感。

有意思的是，改编自同名小说的《长安十二时辰》其实是源自知乎上的一个脑洞问题：如果你给《刺客信条》写剧情，会把背景放在哪里？马伯庸看到这个问题后，结合美剧《24小时》所得出来的灵感便诞生出了这部有着“唐朝反恐”之称的《长安十二时辰》。

在盛唐的上元节，一群突厥狼卫意图袭击长安。而想要在几百万人口的长安城里揪出这几十个暴徒，简直是天方夜谭。

时间的密室效应加大海捞针一般的寻凶，从一开始就带有强烈节奏感又疑云重重的《长安十二时辰》在就已经奠定了一个爆款悬疑剧的基础。

二

精良制作的画面感

现在夸赞一部电视剧优秀，都会形容其有“电影一般的质感”。其实任何一部影视作品只要用心制作，都能成为一部优秀的作品。

《长安十二时辰》一开场就运用了一个长镜头来展现大唐的初景，随后初次围剿同样也运用了一个长镜头。

长镜头的运用不仅是近年颇为流行的炫技行为，同时也非常考验剧组的调度能力。就拿初次围剿这个长镜头来说，不仅展现了剧组的调度能力之强，也把唐兵在战术配合上优势完美体现。

至于服装上的细节、叉手礼、发簪的指向等等细节，这些道化服上的到位其实是一部偏重于写实历史的古装剧该有的严谨和重视。

去年大热的《延禧攻略》就也被曾夸赞过道化服上的用心，但这些难道不是一部古装剧该尽到的义务吗？同样的，《长安十二时辰》在道化服的上优秀毋庸置疑，却不足以夸赞过誉。

三

双男主的演技可圈可点

《长安十二时辰》采用了易烊千玺与雷佳音作为双男主，易烊千玺饰演靖安司司呈“李必”，雷佳音饰演的死囚“张小敬”。

从年轻偶像派转型的“四字弟弟”，在本片中的演技确实有了明显的进步，但还不足以成为新一代的演技派演员。

虽然比起某些混迹多年的女演员只会用面瘫式表演要好，为了体现“李必”这个角色焦急与承受来自上下层的巨大压力，在不少地方都出现了表情用力过猛的痕迹。

而老年TFboys的雷佳音在近年来热度持续上升，演技有了足够沉淀，也有《绣春刀》这样的武侠剧做磨练。在诠释“张小敬”时，能够表现出这个角色的凶狠，也能表现出内心的情义。

在多年之后一向喜剧人设示人的雷大头，终于有机会向硬汉转型了。

四

长安，是人心中向往的长安

《长安十二时辰》镜头下所展现的“长安”与以往影视剧中的“长安”有所区别。

与《妖猫传》、《狄仁杰》系列这类以皇室贵族为主体的影视作品不同，《长安十二时辰》切入的视角，则是平民、小吏这样的底层人民。

聚焦在小人物上，展现底层人民的人生与喜怒哀乐，不仅仅是接地气，更重要的是在它身上观众能看到心中向往的盛堂长安的真实样貌，甚至能够看到映射自己的模样。

毕竟皇室贵族的生活轶事对于平常百姓来说，不是太过遥远便是只能仰望。可社会底层人民的柴米油盐，才更让观众感到真切与感动。

五

好剧，莫要因拖沓坏了一锅粥

开局伊始，《长安十二时辰》以强烈的节奏感赢得观众的热爱。如今剧集已过三分之一，却明显感到节奏大肆放缓的迹象。

以所播出的节奏来看，“半个时辰”对应一集的内容，十二个时辰仅需要24集便可讲完故事。但随着主线截杀狼卫成功、支线越发繁多，整部剧集的节奏明显放缓。

主线是防止狼卫袭击长安，而支线则展现了底层人民的怨恨、人物背后的故事，以及长安官场的错综复杂与人心难测。

丰富的支线固然能够增加剧集的观赏性，提升整个剧情的深度。但过多亢杂的支线只会干扰到主线的节奏，而《长安十二时辰》就明显出现了这种迹象。

对于今年被给予厚望的《长安十二时辰》来说，如果想在古装剧这一类上创造佳绩，千万千万要避免虎头蛇尾的状况出现。

如今，只希望《长安十二时辰》不会拖沓致死。