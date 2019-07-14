成也CG败也CG，昔日动漫经典《狮子王》复刻遭吐槽

时隔25年，迪士尼把自家经典动画电影《狮子王》翻拍成真狮版搬上了大荧幕。

近乎以假乱真的动物形象、经典场景的神还原，可《狮子王》在上映首日豆瓣评分就从8.0暴跌至7.5，时光网也仅为7.6分，更是遭到了许多观众的吐槽。





随着CG技术的突飞猛进，迪士尼开始将自家的经典动画一次接次翻拍成真人版，《灰姑娘》、《美女与野兽》，今年的《阿拉丁》和《狮子王》，还有接下来要上映的《花木兰》、《小美女鱼》。

要论起把CG技术运用到极致的，那么非《狮子王》莫属了。

在这部真狮版的《狮子王》里，你目所能及之处全部都是由CG制作而成。当逼真到以假乱真的画面在荧幕上放映时，让你有一种亲身如临草原现场的体验感。

不仅仅是环境的逼真，连动物主角们的形象也与真正的动物别无二致。动物复杂的毛发、运功过程中的肌理变化，都已经让人难以区分什么是真实、什么是虚拟。

可就是这样极致逼真的画面，给人一种如同在看一部剧场版的《动物世界》一般的错觉。如果再加上赵忠祥老师的旁白音，那就真的是一部《动画世界》了。

更糟糕的是，真狮版的动物形象在片中的歌舞场景、情感表达上的强烈违和感。

25年前的动画版，因其童话的定位给人一种造梦的梦幻感，所以夸张的拟人态形象能够清晰传达角色的内心情感，从而感染每位观众的情绪。

但到了真狮版的《狮子王》里，真实动物形象难以呈现出丰富的面部表情，没有灵魂、没有情感成为被人饱受诟病的地方。不仅是角色面瘫，在歌舞场景里缺乏华丽的色彩、合理的场面调度，甚至角色的嘴型都给人一种假唱的感觉。

随着情怀风盛行，忠实原著内容、神还原经典成为了不少翻拍作品备受赞誉的基础。

深知受众群体需求的迪士尼自然不会遗漏这一点，《狮子王》近乎百分百复刻了25年前动画原著的剧情和分镜画面。

可这成为了这部电影令人失望的地方所在，照搬的剧情与分镜虽然情怀满分，但是平淡而转折生硬的故事在今天已经毫无新意与创新，更给人一种偷懒和圈钱之嫌。

原著动画是一个可以承载浪漫和幻想的载体，但在真狮版电影里则更偏重于现实。

类似于狮子吃虫健康成长、狮子鬣狗狼狈为奸，还有毫无战斗经验的辛巴竟然能赢过老奸巨猾的刀疤，同样高度的悬崖木法沙掉下去就死、刀疤就毫发无损，这些不合理的情况都成为影片的又一减分项。

比起三年前的《奇幻森林》，导演“哈皮叔”运用CG技术上有了更大的进步，但在《狮子王》里过度运用CG技术、在剧情上松懈怠慢，让好好一部经典之作彻底给糟蹋了。