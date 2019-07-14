网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>《看电影》杂志读者群>>成也CG败也CG，昔日动漫经典《狮子王》复刻遭吐槽

成也CG败也CG，昔日动漫经典《狮子王》复刻遭吐槽

加入收藏

2019-7-14 11:40:28

时隔25年，迪士尼把自家经典动画电影《狮子王》翻拍成真狮版搬上了大荧幕。

近乎以假乱真的动物形象、经典场景的神还原，可《狮子王》在上映首日豆瓣评分就从8.0暴跌至7.5，时光网也仅为7.6分，更是遭到了许多观众的吐槽。


随着CG技术的突飞猛进，迪士尼开始将自家的经典动画一次接次翻拍成真人版，《灰姑娘》、《美女与野兽》，今年的《阿拉丁》和《狮子王》，还有接下来要上映的《花木兰》、《小美女鱼》。

要论起把CG技术运用到极致的，那么非《狮子王》莫属了。

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

在这部真狮版的《狮子王》里，你目所能及之处全部都是由CG制作而成。当逼真到以假乱真的画面在荧幕上放映时，让你有一种亲身如临草原现场的体验感。

不仅仅是环境的逼真，连动物主角们的形象也与真正的动物别无二致。动物复杂的毛发、运功过程中的肌理变化，都已经让人难以区分什么是真实、什么是虚拟。

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

可就是这样极致逼真的画面，给人一种如同在看一部剧场版的《动物世界》一般的错觉。如果再加上赵忠祥老师的旁白音，那就真的是一部《动画世界》了。

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

更糟糕的是，真狮版的动物形象在片中的歌舞场景、情感表达上的强烈违和感。

25年前的动画版，因其童话的定位给人一种造梦的梦幻感，所以夸张的拟人态形象能够清晰传达角色的内心情感，从而感染每位观众的情绪。

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

但到了真狮版的《狮子王》里，真实动物形象难以呈现出丰富的面部表情，没有灵魂、没有情感成为被人饱受诟病的地方。不仅是角色面瘫，在歌舞场景里缺乏华丽的色彩、合理的场面调度，甚至角色的嘴型都给人一种假唱的感觉。

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

随着情怀风盛行，忠实原著内容、神还原经典成为了不少翻拍作品备受赞誉的基础。

深知受众群体需求的迪士尼自然不会遗漏这一点，《狮子王》近乎百分百复刻了25年前动画原著的剧情和分镜画面。

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

可这成为了这部电影令人失望的地方所在，照搬的剧情与分镜虽然情怀满分，但是平淡而转折生硬的故事在今天已经毫无新意与创新，更给人一种偷懒和圈钱之嫌。

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

原著动画是一个可以承载浪漫和幻想的载体，但在真狮版电影里则更偏重于现实。

类似于狮子吃虫健康成长、狮子鬣狗狼狈为奸，还有毫无战斗经验的辛巴竟然能赢过老奸巨猾的刀疤，同样高度的悬崖木法沙掉下去就死、刀疤就毫发无损，这些不合理的情况都成为影片的又一减分项。

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

比起三年前的《奇幻森林》，导演“哈皮叔”运用CG技术上有了更大的进步，但在《狮子王》里过度运用CG技术、在剧情上松懈怠慢，让好好一部经典之作彻底给糟蹋了。

《狮子王》：成也CG败也CG，昔日经典复刻遭吐槽

7.6 

狮子王 (2019)

影评(17)

收藏(509)

狮子王/The Lion King(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8015681/blog/8193997/
--------------------
爱生活，爱电影，我们只为快乐而活

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
《看电影》杂志读者群 12316

RSS订阅

《看电影》杂志读者群

42298名成员15611个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 