



韩国的黑帮电影果然名不虚传。

喜欢的有“《黄海》、《大叔》、《杀人回忆》、《朋友》等。

游走在亦正亦邪的灰色地带，对法治的失望，对社会底层的关怀，对社会正义的解构。这些无疑是黑帮片的传统。

此片无疑更进一步，采取了警察和黑帮合作辑凶的套路。警察们背后的动机是将凶手绳之以法，而黑帮则是以牙还牙的复仇。

相比于警察内部的纷争，黑帮则要团结的多。这无疑给了孤胆警察郑泰熙借力的地方。而黑老大张东秀一脸彪相，满身的肌肉膘和纹身，令人印象深刻。

在忠诚与背叛，嫉恶如仇与同流合污这些正邪不两立的语汇中，令人感到遗憾的是，正义不再属于警方，而邪恶不再属于黑帮。使人困惑的辑凶现场，在警方和黑帮原本清晰的分界上，一切似乎颠倒了黑白，这不能不说在解构体制上，此片已经走得颇远。

黑老大遇袭，然而为了将凶手至于法律意义上的死地，黑老大甘愿冒着坐牢的危险，成为了污点证人。而警察郑泰熙从黑老大手中抢回了即将被杀的凶手，获得了晋升。在监狱里，他不忘成全了黑老大的愿望，满足了所谓的复仇。

黑帮的法则是弱肉强食，时时面临着背叛和群殴的危险。相比之下，警方就要显得悠哉游哉的多。声张正义，没有那么迫切，获得晋升，也没有那么容易。郑泰熙的一腔热血，往往碰到顶头上司的一盆冷水。在冰冷的制度里，公务员的倦怠和枉法，往往是比凶手还要可怕的现实。

而作为凶手，他的动机虽然影片没有太多交代，但从他过去拥有一个温暖的家庭来看，将他变为变态杀人者的背后原因，与这个冷漠的社会息息相关。

夜的大幕落下，黎明却遥遥无期。肉体上的伤痛可以修复，而精神上的扭曲，却永远无法恢复。在一念之间，黑老大可以将他的对手送入阴间，也可以让可爱的中学生不再淋雨。在变态杀手只求一死的时候，警察可以从黑老大的手中将其带到法律的阳光下，可苍白的法律又能够在多大的意义上，起到杀人偿命的惩罚作用呢？

凶手可以以精神失常为借口，甚至这起轰动一时的连环杀人案件中，没有一个目击证人和清晰有力的证据。法律的无可奈何，其实才是导演真正想表达的东西。

没有谁可以逃离法律的制裁——这是警察在入职前的誓言。而在社会的各个幽暗的角落穿行，又有谁能相信这句宛如童话般的铮铮誓言呢？

黑帮的残忍，警察的冷漠，却依然浇不灭这一腔热血。无论这热血是为正义而流，或是为复仇而流。总之，辑凶者们并没有因为社会的冷漠与凶手的狡猾而停下脚步。在警方与黑帮的联合辑凶，这一充满讽刺和荒谬意味的剧情设置中，我们也许会感到有那么一点点热血沸腾。

凶手那如同面具一般冷漠的脸，在垂死中依然冷笑不止的怪异神色里，在他如同要将整个世界冰冻起来的深深的绝望与彻骨的无情中，你是否觉得这场警察与黑帮的相互利用中，有那么一点点人性的温暖存在？