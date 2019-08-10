上海堡垒——人世最重是家国





金庸所言：侠之大者，为国为民。

接着《流浪地球》的国产科幻第二弹，并未令我失望。

这部由科幻元素、爱情和家国情怀杂糅起来的电影，不得不说抓住了国人猎奇和回归的心。

在科幻的外衣下，这依然是一个“牺牲小我，成就大我”的主旋律故事。与《流浪地球》的主题相同的是，拯救上海，人类最后的家园，给了从司令官到战斗员们纷纷牺牲的最大理由。尽管这些牺牲背后有着不为人知的亲情、爱情和友情，但牺牲，依然有着最高的价值指向。

而这层还算精致的科幻外衣，却显得有些陈旧。观众可以在上海防御反击战中，看见较为明显的《独立日》和《黑客帝国3》的影子。同样的巨型外星母船，同样的类似“哨兵”的张牙舞爪的机器飞行物，以及人类对破坏穹顶的敌人顽强的抵抗。而自始至终，外星人都是以机器生物的模样出现，对其来龙去脉缺乏交代成了此片的一大硬伤。当然，还有那永远打不完子弹的枪，也说明在细节处理上，有待商榷。

作为人生导师兼爱慕对象的林澜（舒淇饰），在小鲜肉战斗英雄江洋（鹿晗饰）的眼中那么高不可攀，勇敢爱和心口难开的矛盾心理一直贯穿在整个故事中，伴随着战斗的惨烈，江洋从青涩新手成长为勇敢战士的过程，也令他在决战前夕，勇敢地告白。而林澜与敌人同归于尽，却令这段朦胧的恋情戛然而止。

个人情感在拯救家园面前，显得渺小而单薄。在幸存下来、依旧繁华而坚固的上海中，已经成为司令官的江洋，终于理解了林澜无法说出口的选择。和一代又一代守护上海堡垒的军人一样，守护家园是他们最高的价值追求。这和《流浪地球》殊途同归的价值判断，彰显了中国人不同与别的国家的鲜明的价值取向。

从张艺谋的《英雄》开始，“天下”重于一切的中国人的价值观开始向西方传播，家国情怀也在各种艺术作品中打上了鲜明的中国烙印。

天空中，无数由江洋和战友指挥的无人机军团在与外星人的捕食者进行残酷的交火，地面上，军人的血肉之躯在与机甲骨骼的入侵者进行殊死的抵抗。为了守护指挥中心、仙藤能源和巨炮，所有人都放弃了卿卿我我，用生命来阻止这片土地的沦陷。或者可以这样说，正是爱情和亲情，恋人与家园，令原本毫无希望的人类，产生了巨大的凝聚力和无畏的勇气。因为只有家园的存在，只有土地的存在，爱情、亲情和友情才有萌生与成长的土壤。只有这片土地的存在，所有一切的人类的美好才有明天，才有未来！

焦土之上，开出的花儿格外鲜艳。因为那是用英雄的鲜血所浇灌出的精神之花。

此片的隐喻，令我想起的中国的抗日战争和苏联的卫国战争。据说，在莫斯科红场的无名烈士墓上刻了这段文字：

你们的名字无人知晓，你们的功勋永垂不朽。

上海堡垒是用巨大的泡防御所守护的，也是用充足的能源所运转的。但和其他被外星人攻陷的城市堡垒所不同的是，她虽经重创而依然屹立不倒。究其原因，是植根于中华文明中，源远流长的家国情怀。因为在上海的天穹下，站着的每一位战士都知道，守护这片土地，远远重要于守护身边的幸福，远远重要于自己宝贵的生命。