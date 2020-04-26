又看了一遍《追龙》，王晶很热衷于跛豪和雷洛那个时代的题材，很有野心想拍成“美国往事”，但是味道还是差点，《美国往事》是通过一群黑帮集团伙折射出美国经济腾飞背后被牺牲的人性和自由。

而王晶拍的这部本土的“美国往事”，美化了黑帮与警察，故事情节也很吸引人，人文侧面不够突出。对比刘德华早些年拍的《雷洛传》，背后是体现一种生存难的江湖宿命感，古龙有言“人在江湖，身不由己”，总有人会为了生存，被迫的变坏，然后就是适应了社会，获得更多的财富。年轻的雷洛很像是《追龙》里黄日华饰演的阿正（群众演员不算，《追龙》里也就他是个好人）。他们正直和清廉，对于不该拿的钱绝对不拿，可是以后家庭的开销，孩子的教育，长辈亲友同乡的困难等等都成了问题。《雷洛传》电影最后雷洛说：“人最难的就是吃饭”，警察在基层混四处跑腿收账，最后交给上级领导；底层马仔打架，命也不值钱；摆摊的商贩被黑白两道盘剥。

在谈英国殖民者，真实的历史没有严重到为了一个警司被杀就要大动干戈的地步。如果说跛豪要找港英政府的高层官员报仇，雷洛才有制止他的必要。总之，《追龙》的民族主义元素很牵强，也是一个销售卖点，这英国佬多坏。

再看看王晶的另一个片子《金钱帝国》同一个角色的刘德华和梁家辉的反差太大，一个文雅，一个十足的混混。

故事演到一半，跛豪的媳妇带着孩子，也打算到香港的，结婚死在的偷渡的路上，这才是历史真实又敏感的侧面，因为内地在60年代十年的探索时期，饥荒时间很久，要活命就必须外逃。跛豪就是内地逃难过去一批人，这样的人，直到“深圳”有了特区才结束。逃到香港来的大多数人，躲避战争，躲避饥荒，大多数还是躲避不了穷困潦倒的现实。