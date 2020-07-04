从宫本到你——活着的唯一证据

这是一个社畜养成记，也是一个很俗的为被性侵的女友复仇的故事。但，就是这样一个故事，也有着脱俗的意味和不凡的隐喻。

宫本，也许是你或是我，一个白纸般的初入社会的青年。渴望爱情，渴望升职，渴望成就，渴望成长。但这一过程，也许是许许多多人已经走过并遗忘的道路，平庸而艰难。在这个一过程中，他遇见了靖子。靖子悲惨的人生在宫本心中划下了一道伤痕，激起他的保护欲，萌发了爱情。可就在他俩情投意合的一个晚上，靖子惨遭橄榄球好手的性侵。

性侵事件改变了宫本的人生，原来那泯然众人的平庸人生，注定要接受爱情和人性的考验。可随着时间的推移，就连受害者靖子都选择了忍气吞声，就连施暴者的父亲都被儿子打成重伤。而孱弱的宫本毅然选择了最简单也最没有把握的道路，复仇。

在复仇中，整部影片充满了一种绝望的歇斯底里的风格。在体型和力量的差异下，在冷漠的社会中，这样看似不可能的复仇，充满了黑色幽默和凄凉氛围。被这个社会视为弱者和庸者的宫本将自己逼到了墙角，在不断受到外在嘲笑和内在煎熬的时候，他的身心受到重创。然而，心中的火焰还是令他忘记了自身的得失，忘记了失败的可能而彻底的燃烧。为了靖子，为了心中的那份正义，置生死于度外的他不但重创了纠缠靖子的前男友，而且击败了那看似坚不可摧无法战胜的施暴者。在绝望中孤注一掷的惨胜中，他赢得了社会的尊重、女友的爱情、心中的满足。

也许，在导演看来，之所以要讲这样的故事，这个故事之所以在日本的社会中引发许多的认同和关注，就是因为这样的故事是罕见的。而如果故事的背景是在古代，是在一个并不冷漠且并不高度发达的世界中，这样的复仇故事也许比比皆是，充满着人人认同的正义和理所当然的意义。可在文明的突进和物质的丰盛中，身处其中的我们也许已然失去了人性中那最简单也最纯真的东西，在所有的一切都被商品化和物质化之后，在所有的一切都可以被衡量和交易之后，我们心中那残存的人性和道德，坚守起来竟是那么的艰难那么陌生。

影片中，人们引以为傲的物质文明变成了无所不在的惨淡背景：来去匆匆的人流，呼啸如风的车流，繁星般遥不可及的灯火，无动于衷的自我调侃和冷漠无情自我嘲讽。宫本就是在这一无比熟悉的背景中成了与周围一切格格不入的陌生人。身处21世纪的他像一个古代武士般在受到屈辱后拔剑前行，做着手刃仇人一雪前耻的古老的梦。他的鲜血在银幕上喷洒，泪水如泉水般涌出，门牙掉落，手指折断。但他依然战斗不止，为了某个信念而拼死向前。在血与泪的复仇过程中，我们竟也发现沉睡在自己体内的那一腔热血随着宫本的战斗而不断发烫不断沸腾。诚然，宫本这罕见的复仇也许在这个社会中只是昙花一现，但那种手刃仇人的快感，那种遵循着内心和天道的精神之花，在压抑黯淡的现代文明世界中不可思议地肆意绽放，那种难以抵挡的绚丽令人震撼，令人感到重生和唤醒。

在无法实现的可能性中，竟然实现了逆转，这更像是一个治愈的童话。复仇后的宫本和怀着不知是何人孩子的靖子再次相遇，彼此都留下了激动的眼泪。这眼泪中既有因为复仇成功而一雪前耻的喜悦，也有为了腹中生命而坚强活下去的希望。从这一刻开始，宫本不再是那个青涩的如一张白纸的青年。他经受了考验，也扛住了尊严。他成长为了一个男人，一个父亲。他燃烧了能够燃烧的一切，用尽了能够用尽的一切，牺牲了能够牺牲的一切，得到了能够得到的一切。他就像你我，一个成年人，历经坎坷艰辛，终于成了自己希望成为的那个人。那个人工作着，奋斗着，爱着，守护着，希冀着，付出着，收获着……

影片充满着青春惨烈的嘶叫，那也许是在成为社会的一员前，必将经历的痛苦的蜕变和绝望的黑暗。在逆来顺受和不屈抵抗间，青春的色彩和温度在必将消失前，一度变得那样灿烂那样美丽，那样的不可一世那样的勇往直前。曾经拥有着这样青春的我们跟随着上班族宫本那武士般坚毅的身影，在一片荒芜的文明世界中穿行，经历着各种坎坷，遭受着各种磨难。公文包就是武士的盾，雨伞就是武士的剑，西装就是武士的铠甲，鲜血和泪水就是武士的标志。在这个凄风苦雨般的文明世界中，我们要活得像一个真正的武士那样，在漫天大雪中去期待和守护着那漫天的花舞。为了残存的人性，为了挚爱的人，为了不灭的梦想，去流血，去流泪，因为，这是你我依然活着的唯一证据。