乔乔兔——噩梦尽头是曙光





乔乔，一个10岁德国男孩，一个被纳粹洗脑的狂热分子。在第三帝国即将崩溃的时候，邂逅了一个隐藏在家中阁楼里的犹太女孩。发生了一段既幽默又悲伤，既沉重又欢快的故事。

此片自始至终都是从一个小男孩的视角来审视这场人类有史以来规模最大伤亡最大的残酷战争。不同于成人的反思和描绘，在孩子的视角中，这场战争显得荒诞而离奇。在战争中这个叫乔乔的小男孩，更像是进入了兔子洞的爱丽丝，他陷入了一场奇幻而漫长的梦中，而这场梦是一个令整个人类充满痛苦的噩梦。

和他在一起的，除了一个胖胖的小男孩，他的谜一般的母亲，他的青年团的嗜酒如命的教官之外，就是两个截然相反的“朋友”。一个是他头脑中阴魂不散企图将他拉进毁灭深渊的“希特勒”，还有一个就是原本“不存在”的却又唤起他朦胧爱情和未来希望的犹太女孩。

在这两股相反的力量的拉扯下，男孩得在向恶和向善的道路上做出艰难的选择，他因此变得困惑而迷茫。影片并未故作高深地揭示着两条道路背后的深邃含义，而是始终站在男孩天真烂漫和容易受到外在影响的视角下推进情节。当高潮来临时，我们自然而然地发现男孩看似混乱迷茫的思想中，其实已经做出了正确的选择。

在盖世太保的搜查中，男孩竭力掩盖了犹太女孩的行踪，在母亲作为地下抵抗者被盖世太保吊死的场景中，男孩在凄凉孤寂的世界中，发现了翩翩飞舞得蝴蝶那美丽的幻影。这些都说明了，即便在纳粹的核心地带，即便在危机重重的死亡边缘，依然有着良知、梦想、希望和奉献这样美好的人性存在。正是这些暗如星火若隐若现的珍贵如萤火虫的人性，一直在引领着误入歧途的人们，走出暗夜，迎来曙光。

曙光中，许多人倒在了最后一刻的黑暗中，希特勒的阴魂让整个国家陷入了狂热，也让许许多多原本善良单纯的市民成为了他的炮灰和陪葬。只要剥去纳粹的军装，扔掉纳粹的袖章，这些顽抗到底的人们也只是一群无害的绵羊而已。女孩终于站在了久违的阳光中，战胜者的旗帜在飘舞，许许多多从噩梦中醒来的人们开启了平平常常却又无比珍贵的和平的第一天。和平的阳光下，女孩给了男孩一记耳光，因为男孩撒了谎。但他的谎言中，除了占有的幻影之外，更多的是依靠的恳求和爱情的萌动。战争令许许多多的孩子成为了孤儿，令许许多多天真无暇的灵魂变得伤痕累累饱经沧桑。这些孩子也许依然是尚未长大的模样，但其内心却早已变得无比坚强无比成熟。

阳光下，噩梦的尽头，男孩和女孩跳起了自由激情的舞蹈，没有什么比和平的阳光下这放浪形骸的肆意舞姿更美丽动人的事物了。因为那是自由在欢庆，那是爱情在绽放，那是许许多多被战争夺取生命的人永远的梦。男孩母亲献出生命所追求的那一刻，终于成为了现实。

这部影片的精彩之处，在于不再重复那种成年人所看重的沉重和复杂，也不再让许多血淋淋的悲惨事物直接呈现在人们的眼前。但这并非令整部影片的批判力度打了折扣，相反，从孩子们的视角和心灵角力来反思战争，令影片有了一层震撼人心却又会心一笑的新意，这笑中也含着泪水。在孩子们看来，他们的成长因为这场战争而变得特殊而艰难，战争塑造着他们，同时他们也在以独特的方式在艰难地成长。在善恶颠倒的岁月中，也许他们会被蒙蔽而误入歧途，但与生俱来的正直和良善还是会涤荡掉他们心灵染上的恶。在恐惧和盲从中，他们依然会渴望着原野、森林、动物、童话、生命和阳光。而这场改变世界的战争在他们的这些渴望和幻想中变得不值一提，在他们不断地向真向善的成长中变得毫无意义。他们正是依靠着人类生命中最初的善来抵御战争无所不在的恶。而正是这种与生俱来的童真和良善，救人和自救，是导演所要表达的东西。如果发动和参与这场战争的成年人们，依然拥有着这存在于生命初期的美好人性的话，也许这场夺走无数生命碾碎无数梦想的悲剧将不会发生。