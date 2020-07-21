看不见的客人——看不见的墙壁





在看不见的墙壁背后，是穷人和富人遥远的距离，被杀者和杀人者隔着这永不消失的墙壁，久久地相互凝视。

影片显然将力量放置在整个悬念的设置之中，那不断娓娓道来的惊心动魄的故事，和不断反转和颠覆的情节构成了影片最吸引人的一部分。车祸、嫁祸、谎言、真相、漠视、复仇……

但影片的着力点又不仅仅在于故事的精彩和反转的突兀，它显然在讲述着两群人，两种人生和两个截然不同的世界。

一种人生是富豪在不断的谎言中渐渐迷失自我，出轨、杀人、嫁祸、用金钱收买证人、律师甚至公务人员。而越来越黯淡的正义就是这样在重重谎言中变得难以彰显。

另一种人生是平民在不断袭来的悲剧中渐渐觉醒，这世界并未替他们彰显正义，他们便用自己的智慧和付出，去找寻并彰显它。而这一手段便是一个局，一个超越重重谎言的巨大的骗局，这个骗局令人咋舌，令人唏嘘，令人动容，令人钦佩。

能够击败谎言的，依旧是谎言。影片抽丝剥茧，却又不断地颠覆着之前的情节，一切就好像一场犯罪的罗生门。其中有人带着面具，有人看似无辜，也有人明知前方是深渊，却甘于堕落。而这一切，却似乎有着种种充足的理由。人性在金钱面前不堪一击，但又在正义和复仇之中百炼成钢。

在影片的结尾尚未反转之前，我们悲哀地看见控制和操纵这一切的，依旧是富豪本人。尽管在不败律师的质问之下，他终于吐露了一切的真相，他是出轨者，肇事者，杀人者，嫁祸者，且背负两条人命。但他依然可以逃脱法律的制裁，因为他是商界新星，是这个经济低迷的国家的拯救者，是富豪，是高端服务业和奢侈品的购买者和消费者。他的道路上，充满鲜花和掌声，充满着崇拜和羡慕的各种手臂。而他正是在各种手臂的帮助下，有望毫不费力地从法律的制裁下逃离，逍遥法外，甚至毫发无损，愈发光彩照人。

而被杀男孩的父母，却要承受突如其来的悲剧。尽管他们隐约地知晓了真相，但在缺乏证据，缺乏金钱，缺乏关系的世界中，这样的真相又有谁能相信呢？就像《寄生虫》中描绘的世界一样，穷人散发着一种气味，隔着很远就会被辨别出来，从被富人控制的世界中被剔除。而唯一进入富人世界的办法，就是用谎言来掩盖穷人的身份，用光鲜的外表去掩盖那股味道。在隔离了穷人和富人的这堵看不见的墙的两头，唯一穿越它的办法，就是用高贵的身份隐藏自己，成为富人的座上宾，成为富人们无法看见的客人。

而这个客人，这个不败律师，是双手沾满鲜血同时又握满钞票的富豪的救命稻草。整部影片像一个深夜怪谈一般，在午夜灯火通明的富豪公寓里发生的一场交谈，一场智慧的较量。在被谎言重重包装的真相中，这个客人用自己所掌握的“线索”去一层一层地撕开富豪丑恶的伪装，而这些“线索”其实都是处心积虑设置的诱饵。其实，令富豪彻底放下戒心袒露一切的不仅仅是这些将他逼到墙角的“线索”，更重要的是，这个深夜到访的客人属于那个鲜花和掌声的世界，属于那些不断伸来的手臂之一。富豪知道这个客人会遵循着一个心照不宣的规则，一个凭着金钱通行无阻的规则，一个用金钱洗净一切罪恶的规则。

于是，在这种规则控制的世界中，戳穿了重重谎言的律师自己的谎言并未被富豪所发现。因为在一开始，他压根就不相信那堵看不见的隔绝一切凄惨和悲哀气味的墙上会有漏洞。他不相信他的世界中会出现用谎言来求得正义，用真相去彰显正义的行为。因为在他的逻辑中，一切的谎言和真相，一切犯罪和遮掩，都仅仅有一个唯一的目的：名利。

看不见的客人，她终将会用牢靠的证据将人渣绳之以法。她之所以看不见，是因为存在那道看不见的墙，以及所有墙那边的人们深深相信他们所秉持的规则。在那堵墙的背后，他们看不见他们所抛弃的人性和正义，真情和诚实，正如他们看不见除了金钱和谎言之外，这个世界还剩下别的什么东西那样。

在去见富豪之前，律师整理了自己的衣襟，这个动作有两种解释。在情节未反转前，我们可以解释为去见大人物前的紧张，因为她同属于墙背后的世界。而在情节反转后，只剩下另一种解释，这个紧张不属于墙背后的人，而是属于即将进入墙背后的墙外的人。她用谎言包装了自己，可谎言并非她的本质，而是她寻找真相的武器。