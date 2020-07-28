火星救援——璀璨的星辰大海

在《拯救大兵瑞恩》中，马特达蒙扮演一个急需拯救的失联大兵。而此片中，他继续扮演一个急需拯救的孤胆英雄。

与残酷的喷吐着火舌的纳粹堡垒不同的是，这次马特面对的是荒寂而陌生的火星。未知的恐惧和危险早已超越纳粹的机枪和坦克的威胁，但他竟然活了下来，并重返家园。

在惊心动魄的情节和以假乱真的视觉效果背后，依然是对人类不放弃不抛弃的伟大精神的歌颂。正是因为这种精神，马特回到了家园，而冒着全军覆没危险的救援团队才能够完成自我救赎，并全身而退。

当然，这种伟大的精神是由不同的个体精神组合而成的，是由领导力、智慧、勇气和献身等各种积极因素构成的，几乎包含了人类的各种正能量。而这种毫不宣教式的主旋律的精神阐释，正是赋予了整部电影一种磅礴昂扬的氛围和引人入胜的观感，值得国内的电影学习。

令人印象深刻的是，马特在火星中漫长的等待。他不仅通过种土豆和维修设备完成了自救，而且还继续着团队仓促撤离后未尽的任务。他很清楚自己的未来凶多吉少，但他没有放弃生命。他解决了外部许多生存问题，也克服了许多心理危机。而后者恰恰是更为重要的问题，因为当自己知道也许时日无多的时候，怎样能够积极乐观地继续生存下去，不放弃生存的希望是比如何生存更为重要的问题。

而作为营救者的一方，无论是美国航天局和中国航天局都做出了最大的努力，展开了密切的合作。全世界的人们因为这个地球之外生死未卜的同胞而共同努力，在遥远的火星，那个充满神秘也充满危险的地方，有一个人需要回家。他的命运令所有人放下了彼此的猜疑甚至敌对，成为共同的整体而共同关注和共同努力着。世界，因此而弥合凝聚成为了一个命运的共同体。而在具体实施救援的赫尔墨斯号飞船上，在营救成功可能性变得越来越渺茫的情况下，团队毅然选择了风险极高的非常规措施。正如《拯救大兵瑞恩》中那样，为了拯救一个必须拯救的人，一个绝不能抛弃的人，整个团队值得冒全军覆没的风险。将一条生命置于数条生命之上的选择，看似“鲁莽”和“不划算”，但这部电影用150分钟的篇幅来阐释一个道理：生命的价值不是用来算计的，也无法用来衡量。个体是整体的一部分，而整体也是由无数个体所组成。在危难面前，只有相互支撑的个体牢牢团结成为一个整体，人类才有生存下去的力量和辉煌的未来。

在个体的努力求存和整体的拼命施救中，马特和他的任务小组成员终于再一次重逢了。他们各自完成了惊人的成就，马特完成了人类独自在火星生存的记录，他的自救和他的探索，那些看似毫无希望的努力，都成了人类今后探索火星的宝贵经验。他成了海盗、新大陆的发现者和第一批拓荒者。尽管伤痕累累且臭气熏天，但毫无疑问，幸存的他成为了了不起的先驱和英雄。而救援团队也弥补了没有带回马特的遗憾，他们永不抛弃的牺牲精神将激励着一代又一代的火星探索者们走的更远，走的更坚定。

全世界的人们为他们的地球同胞重返家园而喝彩狂欢。因为在浩瀚无垠且充满未知的宇宙面前，人类暂时的分歧和这个星球上所有的问题都不值一提，人类还有更为重要的事情去做。而只有当人类团结成一个坚强的命运与共的整体时，探索宇宙的大门才会开的愈大，探索宇宙的信心和力量才变得更强。当人类将汲汲于当下的短浅目光变得平和与长远的时候，我们才会发现，个体的生死和局部的利益同整体的存亡与星球的命运比起来是那么的渺小，整个人类的命运需要我们每个个体付出永不间断的绵薄之力。我们似乎明白了马特不放弃生命的原因，和他的队友们不抛弃他背后的动力。正是这种超越了自身狭隘格局的大智、大勇和大爱，令马特创造了生命的奇迹，也令人类团结在探索与发现的旗帜下，向着璀璨的星辰大海勇往直前！