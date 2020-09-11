斯德哥尔摩——从幽蓝到湛蓝

1973年8月23日，两名有前科的罪犯JanErikOlsson与ClarkOlofsson，在意图抢劫瑞典首都斯德哥尔摩市内最大的一家银行失败后，挟持了四位银行职员，在警方与歹徒僵持了130个小时之后，因歹徒放弃而结束。然而这起事件发生后几个月，这四名遭受挟持的银行职员，仍然对绑架他们的人显露出怜悯的情感，他们拒绝在法院指控这些绑匪，甚至还为他们筹措法律辩护的资金，他们都表明并不痛恨歹徒，并表达他们对歹徒非但没有伤害他们却对他们照顾的感激，并对警察采取敌对态度。更甚者，人质中一名女职员Christian竟然还爱上劫匪Olofsson，并与他在服刑期间订婚。这两名抢匪劫持人质达六天之久，在这期间他们威胁受俘者的性命，但有时也表现出仁慈的一面。在出人意料的心理错综转变下，这四名人质抗拒政府最终营救他们的努力。

这件事激发了社会科学家，他们想要了解在掳人者与遭挟持者之间的这份感情结合，到底是发生在这起斯德哥尔摩银行抢案的一宗特例，还是这种情感结合代表了一种普遍的心理反应。而后来的研究显示，这起研究学者称为“斯德哥尔摩症候群”的事件，令人惊讶的普遍。研究者发现到这种症候群的例子见诸于各种不同的经验中，从集中营的囚犯、战俘、受虐妇女与乱伦的受害者，都可能发生斯德哥尔摩综合征体验。

专家深入研究：人性能承受的恐惧有一条脆弱的底线。当人遇上了一个凶狂的杀手，杀手不讲理，随时要取他的命，人质就会把生命权渐渐付托给这个凶徒。时间拖久了，人质吃一口饭、喝一口水，每一呼吸，他自己都会觉得是恐怖分子对他的宽忍和慈悲。对于绑架自己的暴徒，他的恐惧，会先转化为对他的感激，然后变为一种崇拜，最后人质也下意识地以为凶徒的安全，就是自己的安全。

这种屈服于暴虐的弱点，就叫“斯德哥尔摩精神症候群”。

关于进化心理学的解释，心理分析学的看法，新生婴儿会与最靠近的有力成人形成一种情绪依附，以最大化周边成人让他至少能生存（或成为理想父母）的可能，此综合征可能是由此发展而来。斯德哥尔摩综合征是角色认同防卫机制的重要范例。

人是可以被驯养的——斯德哥尔摩综合征。

以上文字来自百度百科：斯德哥尔摩综合症。

此片似乎是将这个案件进行的重新的“润色”甚至“架构”，它极为令人信服地阐释了这种症状的前因后果。尤其是贯穿其中幽灵般的鲍勃迪伦，和20世纪70年代摇滚、民谣、爱和希望，叛逆和革命的大背景相互交融，这样的逻辑线几乎具有理想主义和离经叛道的解构主义的浓重色彩。不得不说，这是将一个离奇的绑架案件改写成一个成人童话的绝佳范例。

但，值得注意的是，警方和政府尽管承受着被批判的压力，甚至成为了童话中的大灰狼，善的对立面，成为了冷漠、冥顽和不择手段的象征，但毕竟，他们的作为是符合他们的身份的，他们最终解决了危机，取得了成功。他们似乎是吝啬和残忍的，无论是爱、梦想、自由、童话色彩、怜悯这些人性的正能量都与他们无缘，相反都成为了赞颂绑架者的正能量。但不可否认的是，是绑架者搅乱了一切，颠覆了一切，恢复秩序与和平的，正是作为“反派”的政府。

影片一厢情愿地将绑架者汉森与人质林德的感情关系作为情节主线，其背后的原因除了百度百科的解释之外，“自由”无疑成为了最大的动机和推手。无论是汉森口中的兄弟情，野马汽车，架船越过波罗的海……，还是显而易见的林德家庭中的中年危机，爱情消亡，都说明了绑架案的底色是对爱与自由的呼唤。而这样的逻辑线催生出的绑匪和人质那生死与共难舍难分的爱情也就显得顺理成章。而咋咋呼呼的绑匪汉森对生命的尊重和性暴力的蔑视也再一次证明了他的疯狂是有底线的，带有某种理想主义的理智和清醒。

一方是革命者和理想主义，那另一方必然就是压迫者和统治者。警察和政府的解救方案暴露了其作为官僚的冷漠和为达目的不择手段的狡诈卑鄙。在终于了解到汉森的“胆怯”之后，他们毫不留情地进行的封闭和瓦斯战术，终于逼得汉森投降。和真实事件中人质并未结婚不同，在片中林德有个看似幸福的家庭。而经历了绑架案的生死考验之后，家庭犹存、一切恢复原状的林德，对监狱中汉森说自己是幸存者。家庭作为社会的细胞，似乎也成了革命和自由的对立面，有着一种虚伪压抑、一成不变的色彩。望着波罗的海上金色阳光下自由的孤帆，也许，林德在为这场失败的“逃离”感到惋惜。她口中的幸存，也许并非指绑架案的暴力，而是来自于这场被世界所绞杀的自由革命深深的眷恋。

所以，当迪伦的歌再一次响起的时候，影片的氛围愈发沉浸在忧郁的蓝色中了，这是一次失败的逃离，被扼杀的革命。是一次对爱和自由，梦想和希望的憧憬和呼唤。它用一种属于那个激情年代的色彩重新染色了这起也许并非如此的绑架案，让喜欢追忆的观众获得了深深的感动和感伤，也获得了满足。这个案件发生在瑞典，一个充满童话色彩的地方，一个远离世界中心的地方。也许，正是由于那里的富庶和偏僻，这属于自由者、暴力者、革命者的幽蓝色的梦，依然能穿越近半个世界的岁月，依然轻盈纯真，如绝美的幽灵般飘荡，并渗透到波罗的海那湛蓝的、遥远而永恒的海平线上。