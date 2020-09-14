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半世界——男人的哲学

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2020-9-14 7:13:46

当你年少轻狂，发誓要离开故乡去更大的更远的更美丽的世界去闯荡的时候，你觉得故乡还有什么值得眷恋？而当你历经沧桑，离开了那个曾经向往的世界回到故乡的时候，你又会觉得故乡意味着什么？还剩下什么？

这，就是这部令人感动的电影的主题。关于故乡，关于梦想，关于友情，关于成长。

在当年离别的时候，3个男孩在一棵老树下埋藏着一个时光盒，那里面保存着他们的友谊和梦想。许多年过去，当其中一个外出闯荡的男人回到故乡的时候，3个男人的友情似乎变得淡漠，但却依然纯真，依然温柔。

也许带着无法诉说的故事，也许带着竭力忘却伤痛，也许带着一个谜一般的秘密，男孩们就是这样渐渐长大，渐渐老去。在这个回到故乡的男子身上，我们仿佛看见了外部世界的残酷与冷漠，它扭曲着和封闭着一个人的心灵，将他变成一个四处流浪的陌生人。在故乡之中，他终于寻找到了平静和适意。

而另一个男人则在为生计拼死拼活的劳作着，将山中的枯树烧成烹煮食物的木炭，随着越来越多的年轻人离开了故乡，只剩下他一人做着原本需要多人协同的活计，随着竞争的激烈和木炭的质量下降，他因为过度劳累而猝然倒下。

影片的结尾白描着一场悲凉的葬礼。那看似人烟稀少的故乡，在男子的葬礼上却熙熙攘攘。在徐缓的慢镜和空灵的音乐中，我们见证了整个葬礼细致的过程，看见了这个世界上悲怆的一幕，那耀眼的太阳和凄凉的雨水交织成一个无比温情的故乡。

影片的另一条线在讲述一个男孩的成长。受到同学欺凌的他为一个隐忍不发的父亲而生气，他似乎恨着这位从不关心自己一直忙于烧炭的父亲。在情节的展开中，我们似乎理解了这个父亲的疏离，他的少年时代也充满了叛逆，因为自己父亲想让他离开故乡去干一份安适富足的工作，而他却偏偏要继承了这份艰苦而衰败的烧炭家业。他不想让自己的意志强加给儿子，他想让儿子自由选择未来的道路。而他对自己的选择也负起责任。当初的任性，也许要用一生的坚守来兑现。

在外面闯荡回到故乡的男子，一直认为故乡的世界是残缺的，落寞的，无法寄寓着璀璨的梦想。正是这种残缺感令他一直渴望外面的世界。但作为军人的他见识到了外面那残酷且更为痛楚的世界后，他反而在故乡的好友身上发现了某种美好和完整，某种适意和恬淡。原来，故乡并不像自己当初离开的时候认为的那样封闭那样没有价值，相反，这里的人情世故，这里的一草一木，这里的悲欢离合也构成了一个小小的完整的世界，一个可以安放心灵的归宿。这里依然鸟语花香，依然生机盎然，充满了外面世界所缺乏的平静和美丽。

当外部世界将要伤害你的时候，你必须反击，这是这个外部世界闯荡过的男子教会男孩的。哪怕是在这温暖舒适的故乡，也有令你受伤的危险存在，作为男人，你必须拥有活下去的力量和意志。

扛起重担的烧炭的男子因为心脏麻痹而倒在家族传承的炭窑边，身心俱疲的回乡男子则在这片故乡的大海中找到了宁静与生机。这死去和重生，这不堪重负的责任和难以忍受的痛苦，都将一个男孩锻造成了一个男人。在这个世界上，一个男人总要堂堂正正无怨无悔地燃尽自己的一切。这，就是一个男人的哲学。

曾经有3个男孩，在毕业之夜，他们用友情立下了彼此支撑永不相忘的誓言。漫长的岁月改变了一个人的容颜，磨损了他的心灵，掏空了他的希望和意志。可当他再次回忆起自己的故乡，回忆起当年的自己时，他发现自己依然未变，依然站在故乡永恒不变的温暖的淡淡腥味的海风中，依然拥有纯真的笑容和晶莹的泪水。无论生与死，故乡都是自己永远的归宿。虽然这样说有点没出息，但当我们看见男孩在父亲的炭窑边进行拳击练习的时候，也许那就是梦想该有的样子，它无需逃离也无需隐藏，无需否定也无需辩解。我们也许明白了这样一个结论：这个世界从来都不只有一半，从来都不是残缺的，是我们抛弃了故乡，而不是故乡抛弃了我们。正如这3个男孩成长为3个男人的故事告诉我们的：故乡和梦想从来就不是对立的，是故乡养育着梦想，用它最甘甜的乳汁，也是故乡护佑着梦想，用它最深沉的祝愿。

半世界 (2018)

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半世界/Half the World(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/6114161/blog/8217679/
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陀思妥耶夫斯基应该写完《卡拉马佐夫兄弟》第二部再死。

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