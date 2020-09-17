谁先爱上他——爱的逻辑

这个平凡的故事里，隐藏着两条逻辑线，这是爱的逻辑线。

一条是世俗的。宋正远死后，他的妻子刘三莲为了丈夫的保险金而找到丈夫的男友阿杰，在纠缠不清的同时，自己的儿子宋呈希受不了妈妈的歇斯底里而离家出走，借宿在父亲的男友阿杰家里。一边是父亲死去的重重谜团，一边是刘三莲对丈夫竟是同性恋的抱怨，一边是儿子对母亲市侩嘴脸的恨意。

另一条是非世俗的，那就是活着的宋正远同阿杰之间的感情线。作为有名有地位的大学教授，宋正远需要一段婚姻和一个正常人的身份，而另一方面他忠实于自己的感情，与阿杰之间有了超越世俗的羁绊，直到他因病去世，这段感情一直处于隐蔽之中，但他最终还是得到了这份一般人无法理解的爱，并在爱的熊熊火焰中死去。

这两条爱的逻辑线的交叉点，就是这个被称为不称职的父亲、丈夫、谜一样男人的宋正远。他是丈夫、父亲，同时也是一个追逐自由和梦想的人。他被妻子恨着，被男友爱着，被儿子疑惑不解的追忆着。就像影片中出现的那个长着翅膀的天使，没有人知道，他究竟是如何离开这个庸碌而缺爱的人间的。

在影片刻意打乱后的时空拼接中，爱的逻辑线却反而变得清晰凸显，这其中有同性之爱、母子之爱、夫妻之爱、父子之爱。尽管这些爱有时会以恨或疏离的形式出现，但不久，细心的观众就会发现，这些恨、抱怨、疏离、歇斯底里，其实是爱的另一种表现形式。在刘三莲抱怨命运的不公里，隐藏着对丈夫的爱，对家庭的责任，对儿子宋呈希的期望。而在浪子阿杰的回忆中，宋正远是他梦想和音乐的启蒙者，他在宋正远的爱中，发现了自己，获得了成长。他也在梦想的坚守中，收获了刘三莲的理解和来自卖花母亲的祝福。而对于正处于青春期的中学生宋呈希来说，在借宿和逃离的日子里，他发现了父亲隐藏起来的另一面，在父亲的男友阿杰身上，他看见了一个和平时印象不一样的，敢于追求自由和梦想的父亲的形象。他不仅看见了谜一样的父亲的真面目，也理解了母亲的爱极生恨。和当年的阿杰一样，他收获了成长，也发现了这个世界上非世俗的依旧美好依旧真实的另一面。这是在心理咨询师那里永远也找不到的真实的世界里真实的成长。

谁先爱上他？是妻子刘三莲？或是男友阿杰？其实这个问题并不重要，因为也许人就是以两种面目活在这个虚实参半的世界中的。在阳光里，他需要世俗的面孔和身份，需要维持这个世界的运作。而在不为人知的月色和星空中，他需要做回真实的那个自己。在对巴厘岛的永恒呼唤中，那自由的天空和梦想的大海之间，那个黑暗中不停求索不停去爱的自己才是那样的完美那样的鲜活。可那样的自己，和现实中的自己之间，又存在着太大的落差和太远的距离。正如世俗的爱和非世俗的爱之间毫不兼容毫不相通一样。

结尾处，在那寥寥几个观众的话剧中，尽管没有喧闹的叫好和掌声，但断了腿的阿杰还是将心中的那个完美鲜活的自己表现在舞台上，那是宋正远的梦想，也是他的梦想。那是和这个世界格格不入的自由和美丽。他的坚持和付出令处于敌对状态下的刘三莲终于理解了丈夫令人动容的非世俗的另一面，那真实的一面。她放弃了丈夫的保险金，为四处借债帮助丈夫治疗的阿杰还债。她和儿子重归与好，尽管天人两隔，她却终于与原本形同路人的丈夫心心相印。这迟来的理解和爱意，不仅发生在刘三莲的心中，也发生在观众的心中。因为在爱的内部，理解和宽容才是它绵久弥香的生命力。对丈夫的理解，对自由和梦想的尊重，对非世俗的宽容，才会令原本失去的爱重新回归。在这个世界上，有着各种爱的逻辑，它们似乎是那样的另类或怪异，但正如那些竞相开放拥抱春天的鲜花一样，它们有着不同的名字和不同的寓意，不同的色彩和不同的果实，只有理解和领悟了这一点，悲伤才会过去，成长才会发生，希望才会萌芽。