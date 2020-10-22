杯子为什么能装水？因为杯子是空的。

曾几何时，我们是否会像女排那样问一问自己，自己的心是否能像那个空了的杯子，去装梦想，去装激情，去装那永不消逝的奋斗精神吗？

无论是在物质匮乏的改革初期，还是在物质丰盛的当下，女排精神一直都震撼人心。40年的接续传承，40年的春华秋实，40年的奋斗和辉煌。女排精神就像是一面永不褪色的旗帜，一座历久弥坚的丰碑。

此片讲述了3场比赛和3代人。无论是在物资匮乏但催生梦想的80年代，还是北京奥运会一块赛场上一决高下的主攻和陪练，抑或是以新新人类为主力的重新走向世界之巅的如今的女排，无不用一种迭代更新但又依然未变的精神打动着我们。在我们的心中唤起那依然澎湃的热血，留下那依然滚烫的泪水。

为什么？40年的岁月，这面旗帜依旧没有褪色，这种精神依旧没有衰减。也许，每个人都有自己心中的答案。但真正的原因，正如影片一再展现的，是教练郎平的成长历程。从少女到老人，从队员到教练，她的经历深深影响了这支队伍，甚至是这个时代。在她的身上，集中了这40年中国人奋斗的缩影。这种缩影里，有这40年的光阴在她的身上留下了各种伤痕和各种痛苦，也有与之相伴的快乐，幸福和满足。

为了什么去打球？这是一个简单到极致的问题，但也是一个很少有人问的问题。是为了梦想，为了荣誉，为了生计甚至是为了别人。但这也许并不是郎平要的答案，这也不是一个有着标准答案的问题。在福建漳州那个用布满毛刺的竹片铺就的训练馆里，在那面墙上无数用青春和汗水砸出的球坑里，在那些血迹斑斑的、淤青密布的大腿上，答案其实就在那里。也许，为了改变命运才是最终的答案。自己的命运，这支队伍的命运，这个国家的命运。所有人，无论是在工厂、街巷、机关、教室，或是在这个国家的各个角落里，他们专注的目光，攥紧的拳头，嘶哑的喉咙，求胜的神情，在那个年代的蓬勃生机中所铸造的一种不服输不认命的勇气和决心，便是女排精神的源头。

而在30几年后，当年轻的被物质和欲望包围着的姑娘再一次来到这个无人问津的破旧的训练馆中时，她们失眠了。因为她们找不到为之奋斗的理由，也找不到那种改变命运的渴望。因为她们的杯子都已经装满了，再也装不下别的什么东西。深夜里，主教练郎平的问题拷问着她们：为了什么去打球？为了什么还要吃这些苦？为了什么还要能够承受这种折磨？

深夜里，当年的陪练走了进来。他唤醒了姑娘们，他带来了当年的记忆，这些散发着汗和血的气息的记忆原来并未消失，那种被遗忘的精神就蕴藏在这个脏兮兮的训练馆的各个角落。在那凹凸不平的地板里，在那坑洼不平的布满凹坑的墙面上。在国旗的下方，是那个曾经的铁榔头永不服输的精神高度。

也许，在一切都已经获得的物欲横流的时代，我们依然必须葆有一种永不沉沦的精神，一种昂扬向上的姿态。这也许是在伟大复兴的征程上最重要的动力。就像江河永不停歇的奔流，就像日月永不停歇的运行，就像自然永不停歇的更新一样，这样的精神改变着我们的命运，推动着民族走向辉煌。没有任何困难能够阻挡我们，正如没有任何对手是不可战胜的。

郎平的目光是坚定的，因为她的队伍正在永不停歇地向前奔跑，为梦奔跑，为爱奔跑。每一代人有着每一代人的使命，每一颗心有着每一颗心的梦想。以梦为马，永远向前，这，就是女排精神。