《火山地狱》这部电影怎么样？制作成本多少？个人怎么参与投资？

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《火山地狱》故事梗概：剧情主要围绕着黄建伟-一个在逃抢劫犯，和工厂女工产生了情愫，正当两人谈及到婚假的时候，黄建伟才想起来自己还是个抢劫犯，领证更是想都不敢想的事情，一旦领了证自己就被曝光在太阳之下，还会有现在这样安逸的生活吗?下半辈子也只能冰冷冷的监牢了。无奈之下，黄建伟只能像报社的许灵灵求助。

据了解这部《火山地狱》由由中国电影股份有限公司、上海天幕星映文化传媒有限公司等联合出品，而远远阵容也是十分凌然期待，《攀登者》《猎场》中有着优秀演技的陈龙，《宠爱》《喊山》被人认识的王紫逸，这两大实力派演员都十分令人期待，想必两人的对手戏也十分的精彩。（电影火山地狱投资可靠吗，火山地狱电影出品方，火山地狱电影出品单位，火山地狱什么时候上映，火山地狱定档了吗）

随着现在悬疑题材的电影愈来愈受观众欢迎，票房亦是愈来愈可观。继《误杀》悬疑后《火山地狱》出来了。此剧的创作者以敏锐的嗅觉，抓住了人们心中“性本善”心理， “情义”两个字永远占着主导地位。本片将着重刻画出女记者与持枪抢劫者两人的复杂心理变化来扣住观众，用贴近生活，不造作的手法来展示催人泪下的真实情感。本片切入的视点以人文主义精神中最核心部分情感教育来展示，来阐述，旨在拉近与观众的心理距离，创作出一部受到认可的 “既警世亦导人向善”温情主旋律电影。