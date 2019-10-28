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你现在的位置：首页>>群组>>电影学堂>>《神探夏洛克》评分5.7 是豆瓣苛刻 还是剧集太完美

《神探夏洛克》评分5.7 是豆瓣苛刻 还是剧集太完美

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2019-10-28 14:26:34

        其实大家不知还有一版日版的，就是《神探夏洛克》，把福尔摩斯和华生的形象都换为了女性，总共八集，一集十五分钟。但是豆瓣评分只有5.7，是豆瓣太苛刻，还是《神探夏洛克》太完美？

        由竹内结子饰演的夏洛克的的形象，竹内结子在这部剧中走的是御姐风，攻气十足。每一套衣服都都细节性的小设计，给人一种捉摸不透的感觉，像《哑舍》里中山服上的那条龙一样。花衬衫、萝卜裤还有长风衣，那简直就是行走的荷尔蒙。总所周知，我们的华生是一个战地医生，因为是由女生扮演，也就选择了竹内的一个对立面的人设橘和都医生，一位略傻白甜的姑娘，由贯地谷栞饰演。

        《女神探夏洛克》造型上满分无疑，情节也很巧妙。都有发生在她们自己身上和亲近的人的身上，夏洛克是有些冷漠的，很多时候大局在她心里更有地位，而不是人，加上演员清冷的气质，演绎很好。橘和都跟夏洛克相比是有温度的，感性的，虽然她从战场中下来，心里还有创伤，但她也从未放弃，还常为他人考虑。

        网友总说，橘和都的角色简直有辱我们华生的英名。实则不然，在这一点上，《女神探夏洛克》是有贴近原著的，在原版小说中有提到，华生也经常在夜里想起战争。而电视剧改为女性，自然是需要女性特性的，变得更加畏手畏脚，更加珍惜生命，所以才显得懦弱。橘和都救人的时候也是很大义凛然的。

        另外原版的小说《福尔摩斯探案集》本就是英国作品，《女神探夏洛克》翻拍的也是英剧《神探夏洛克》，都是以英国文化为背景的，这样更贴合小说的原版的内容，让推理也会更顺畅，不会产生文化的不融合，画面以及素材也可以尽善尽美。

        《女神探夏洛克》要对《神探夏洛克》进行改编本就是一个很值得鼓励的事情，而且改编的是很成功的。以现代东京为背景，塑造一个从英国归来的日本女子，和从叙利亚战争中回来的女生。然后把自己的文化和美剧进行结合，是一个很不错的大胆的尝试。

        日本很多电影都是走温情线路比较多，其实这部片子也不例外。虽是嫌疑，但是镜头给得少，看剧情基本靠猜。但英剧《神探夏洛克》就以推理悬疑为主，比较需要脑细胞，大概要聪明的人才能看那部剧。

        所以对于豆瓣评分我是持赞同意见的，一部以悬疑推理标版的电影。也是应该偏悬疑推理多一点，一部电影的评分是要从一部电影的整体去看的，当一部电影从各个方面去评判的时候都是可圈可点的时候，才是打高分的时候。美剧铺子 - 好看的美剧 - 最新高清美剧在线观看www.meijupuzi.com也正是因为豆瓣严苛的评分制，才能时刻提醒创作者，我们要创造更优秀的作品。

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楼主

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2019-10-28 14:27:11
《神探夏洛克》评分5.7 是豆瓣苛刻 还是剧集太完美？
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1 楼

喜悦的芬雷 170993718

喜悦的芬雷

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