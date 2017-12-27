网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>音乐·人生>>常思思破壁之作《大梦想鸭》上线 同款"鸭子舞"萌力十足洗脑来袭

常思思破壁之作《大梦想鸭》上线 同款"鸭子舞"萌力十足洗脑来袭

加入收藏

2017-12-27 18:00:01

 

 

　　近日，青年歌手常思思全新单曲《大梦想鸭》燃力上线，歌曲MV也同步发布，不同于以往字正腔圆的民歌，这一次，常思思一改路线首次挑战动感电音，以轻快洒脱的流行旋律尽显无限活力，而时髦二次元少女装扮更是跳脱出人们印象中花腔女高音歌唱家的优雅风范，让人眼前一亮。

 

 

　　作为即将上映的寒假动画电影《妈妈咪鸭》推广曲，《大梦想鸭》无论是从曲风还是嗓音风格都极具青春气息，快速跳跃的音符搭配可爱俏皮的歌词，再加上常思思个性明亮的演唱形式，完美描绘出一场"鸭"世界的奇幻冒险之旅。而该部动画电影主角"黄淘淘"的和声加入，也为这首本就欢天喜地的音乐增添不少趣味性。善于尝新的常思思与"二次元演员"的联袂之作，在岁暮寒冬再次掀起一股跨界浪潮，不一样的音乐体验也将拉开2018另类之风。

 

 

　　除了耳目一新的新音乐作品，常思思在《大梦想鸭》MV中更是放下"矜持"，改头换面大跳黄淘淘同款"鸭子舞"，热辣潮服，俏皮妆容，举手投足间处处洋溢青春悸动，而简单易学的萌系"鸭子舞"或许将开启新一轮全民模仿热。

 

 

　　一身二次元萌妹子行头，朗朗上口的魔性旋律，常思思破壁之作《大梦想鸭》将再次颠覆传统歌手定义。

 

　　《大梦想鸭》MV：http ://t.cn/RHt7qoS

 

　　《大梦想鸭》练习室版：http://v.youku.com/v_show/id_XMzI2ODAzMTcyMA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

 

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
音乐·人生 15131

RSS订阅

音乐·人生

15746名成员2926个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 