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谢春花“花开时”北展温情开唱 以歌声治愈心灵

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2018-1-2 14:35:49

　　谢春花首唱北展大方分享创作故事 温暖冬季花开正当时

 

 

　　2017年12月30日，由京东独家冠名、心喜文化主办的谢春花“花开时”北京演唱会在北京展览馆剧场如约开唱，作为谢春花首场个人演唱会，意义自然非同一般。谢春花演唱了自出道以来的众多歌曲，舞台上的花朵设计搭配绚烂的灯光，让整场演出韵味十足。而除去完美的歌声和绚烂的舞台外，谢春花更在演唱会上为粉丝献上架子鼓首秀，节奏感十足的表演让现场气氛瞬间达到高潮。 

 

　　谢春花首唱北展 直击心灵的音乐盛宴

 

 

　　演唱会当天，谢春花身穿淡粉色刺绣花朵短裙闪亮登场，以一首《俗人言》开场的她瞬间将观众带入只属于谢春花与“谢顶”的音乐世界中。接下来的时间里只属于谢春花，除去《一颗会开花的树》、《远辰落身旁》、《雀斑少女》等等经典歌曲，谢春花更是惊喜首唱了《11887》、《洛干的吻》等新歌。在舞台和灯光的交织融合下，整个舞台场景星光璀璨美轮美奂，带给观众无与伦比的视听盛宴。

 

 

　　谢春花清澈文艺嗓唱响了整个现场，众多的歌迷们挥舞着荧光棒，跟着春花轻声和唱。春花随性愉悦的现场氛围感染着现场观众，那清亮、纯净的歌声娓娓传来，唱进了每个人的内心，产生了强烈的情感共鸣和心灵的慰藉，让人感动。这场“花开时”演唱会也是谢春花签约心喜文化后的首场个人演唱会，“花开时”这个主题也正寓意着大家对谢春花的美好期望，春花绽放正当时，莫负好时光。

 

　　文艺少女上演架子鼓首秀  与粉丝互动添暖意

 

　　这场“花开时”演唱会上，最大的惊喜莫过于谢春花特别为粉丝准备的架子鼓首秀，为此春花特意换上了一身帅气的黑白裤装，架子鼓的节奏感让全场观众都情不自禁的跟着拍手，将现场气氛带入高潮。据悉，为了这次的架子鼓表演，谢春花在每天的演唱会排练结束后都专门抽出时间去练习架子鼓。这样用心的练习也让她的架子鼓首秀收获了粉丝们的一众好评。在架子鼓表演结束后，一首《我从崖边跌落》开启了演唱会的下半场。

 

　　

　　在每首歌开唱之前，春花都会向观众分享这首歌创作背后的故事，抛开唱腔、技巧，单是感动的共鸣，就足以让人流连在春花的歌词和琴弦中。演唱会后半段谢春花一口气连唱11首歌曲，观众们如痴如醉享受着这场视听盛宴，最后以专辑《知非》中的主打歌曲《我一定会爱上你》完美结束首场个人演唱会。她将自己最大的热情、最好的状态呈现给了现场所有的观众。

 

　

　　演唱会结束，谢春花和乐队成员也向观众们鞠躬表示感谢，和全场观众大合照记录这最难忘的时刻，观众们也给予了谢春花经久不息的掌声。由心喜文化主办，京东独家冠名的谢春花“花开时”首场个人演唱会已经完美落幕，而谢春花的音乐之路才刚刚开始，让我们期待谢春花在之后音乐道路上的完美表现吧。

 

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