猫王小王子带你寻找那丢失已久的纯真！

经常听到很多姑娘倾诉闲暇时总是多愁善感喜欢胡思乱想，也听到男孩子们说自己一到夜里就成了段子手，总是在清晨发现自己昨夜的说说好像出自他人之手。黑夜，一个使人游走于自己想像中的时间，但是，也恰恰是黑夜才最需要放松大脑，沉静下来迎接第二天的曙光。不如用这样的时间打开收音机，微闭双眼，用耳倾听用心感受，丢掉一天的烦躁心情，享受属于自己的时光。
影片《从你的全世界路过》开场，从广播中飘出的有磁性的男中音圈粉无数，“我希望有一个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光，只要最后是你就好，今天你路过了谁，谁又失去了你呢？”这句话是否同样击中了你内心最软弱的部分，每每听到这样的话是否会眼眶微湿想起自己的经历，有无以言表的深思与共鸣。
经常会看到七、八十年代的青春片中，学生们每周固定的时间准时守在收音机前听自己喜欢的节目，听自己喜欢的声音娓娓诉说着内心的故事，因为他们心中，收音机对面的人是一位知己，一个朋友，一个可以信任的人。
可现在，收音机、广播，可能在我们很小的时候就已经逐渐退出历史舞台，但是随着互联网+对广播事业的影响，新型网络电台火了起来。据统计，现在活跃的网络电台有20多家，很多年轻人在其中找到了自己喜欢的话题，听到了有共鸣的声音，每一次呼吸就像是一次面对面的交谈，每一句话都像灵魂与灵魂的碰撞。
但网络电台又缺少那种传统收音机的踏实感，于是有了猫王小王子。猫王小王子整体的设计复古但又有些小活泼，木质的机身，古典的结构，都保留了收音机最原始的模样，为了迎接新时代，除了当收音机外，它还可以当蓝牙音箱。并且猫王收音机也在运作自己的专属电台节目，希望创造出古典与现代结合的猫王小王子，可以重新把收音机发扬光大。
在这个中产阶级都充满焦虑和危机感的时代，人们找到电台，找到猫王收音机的声音，声波联系到彼此的心路，用声音营造出的一方天地里互相取暖。
从这点上来说，猫王小王子绝不仅仅是一台收音机。
人们需要一个载体来承载自己的精神信仰，而猫王小王子无论是外观还是做工都恰恰满足他们对这样一个载体的想象。
那么，在一个平静的午后，打开收音机，惬意地听着电台的生活已逐渐远去，幸好还有猫王小王子留给我们的纯真印记。