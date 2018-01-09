猫王小王子带你寻找那丢失已久的纯真！

经常听到很多姑娘倾诉闲暇时总是多愁善感喜欢胡思乱想，也听到男孩子们说自己一到夜里就成了段子手，总是在清晨发现自己昨夜的说说好像出自他人之手。黑夜，一个使人游走于自己想像中的时间，但是，也恰恰是黑夜才最需要放松大脑，沉静下来迎接第二天的曙光。不如用这样的时间 打开收音机， 微闭双眼，用耳倾听用心感受，丢掉一天的烦躁心情，享受属于自己的时光。

影片《从你的全世界路过》开场，从广播中飘出的有磁性的男中音圈粉无数， “ 我希望有一个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光，只要最后是你就好，今天你路过了谁，谁又失去了你呢？ ” 这句话是否同样击中了你内心最软弱的部分，每每听到这样的话是否会眼眶微湿想起自己的经历，有无以言表的深思与共鸣。

经常会看到七、八十年代的青春片中，学生们每周固定的时间准时守在收音机前听自己喜欢的节目，听自己喜欢的声音娓娓诉说着内心的故事，因为他们心中，收音机对面的人是一位知己，一个朋友，一个可以信任的人。

可现在， 收音机、广播，可能在我们很小的时候就已经逐渐退出历史舞台，但是随着互联网 + 对广播事业的影响， 新型网络 电台火了起来。据统计，现在活跃的网络电台有 20 多家，很多年轻人在其中找到了自己喜欢的话题，听到了有共鸣的声音，每一 次 呼吸就像是一次面对面的交谈，每一句话都像灵魂与灵魂的碰撞。

但网络电台又缺少那种传统收音机的踏实感，于是有了猫王小王子。猫王小王子整体的 设计 复古但又有些小活泼，木质的机身，古典的结构，都 保留 了收音机最原始的模样，为了迎接新时代，除了当收音机外，它还可以当蓝牙音箱。并且猫王收音机也在运作自己的专属电台节目，希望创造出古典与现代结合的猫王小王子，可以 重新 把收音机 发扬光大。

在这 个中产阶级都充满焦虑和危机感的时代， 人们 找到 电台，找到 猫王 收音机的声音，声波联系到彼此的心路， 用声音营造出的一方天地里互相取暖。

从这点上来说，猫王 小王子 绝不仅仅是一台收音机。

人们 需要一个载体来承载自己的精神信仰，而猫王 小王子 无论是外观还是做工都恰恰满足他们对这样一个载体的想象。