喝喜茶，听猫王小王子OTR，不做佛系青年

2017年末的时候佛系特别火，火到什么程度呢，你不标榜一下自己是佛系感觉都不好意思说自己是90后，可是更戏剧的是，2018年刚开始，网上就集体晒出了18岁的回忆，这最后一批90后都已经成年了，90后不再是初生牛犊的代言词。网络上消费90后的标题党，可能从此就要开始消费95后和00后了吧。
互联网日新月异，这种网红实在是太常见了，常见到我们都习惯了早上和晚上追的热点完全差之千里，但也正是因为这种快速的变化，我们得以在消费热点的同时，积累自己判断事物的经验。
尽管网红一词时常有人带着不怀好意的使用，但实际上网红也正代表着新时代互联网人的最真实追求。信息爆炸的时代，创新性和前瞻性都可以成为朋友圈引领的一股潮流，朋友圈是表达自己个性品味的地方，因此所有爆红的产品，都必定是此前没有的，或者是在品类上首次现身，或者是在品质和服务上前所未有的提升。因为我们有更高的要求，我们需要更好的品质和调性，我们要的就是跟别人不一样。
一如奶茶界备受宠爱的喜茶，有人愿意花几个小时排队就为了喝到一杯这样的水果茶。表面上看只是一杯茶，其实不管是从饮品的原材料，公开化的制作流程，干净的吧台，还是店内花费心思做的设计，都是俘虏消费者芳心的用心，当你拿到一杯喜茶，从杯套的设计就开始让你觉得不枉此行，更不论这杯茶的口味，更是茶饮品界难得的一股清流。
同样靠着互联网蹿红的猫王小王子OTR，因其高颜值外观设计和高品质的听感成为了众多年轻音乐爱好者的追求，当你手捧喝着喜茶，听着猫王小王子OTR，你可以感受到从内而外的用心，追求每个细节的极致，你拥有的不只是一个收音机，更是一种情怀，一种文化，每个颜色都有其文化内涵，你想要的个性，不正是这样的么。正因为这样的与众不同，才使得朋友圈以晒猫王小王子为潮，无论是自用还是送礼，都倍有范儿。是的，格调就是宣告了我们的不凡。
最近猫王×喜茶的跨界联合活动备受瞩目，为此次联合活动特别定制设计的限定礼盒真的是太有范儿了。猫王喜茶合作，每个月都会有活动，各种优惠券送到手，而且非常任性的只送不卖，太符合个性年轻人的行事作风了！
在一个阳光很好的午后，半躺在落地窗台上，腰间垫两个抱枕，怀里抱一个，以最舒服的姿势依着窗台白色的墙面，听着猫王小王子OTR里随机播放的音乐，手里捧一杯热热的喜茶，看着窗外晴朗的天，袅袅的热气从杯中升起，令人迷醉的音乐在空中盘旋，这样有格调的生活，不就是你想要的温暖。