喝喜茶，听猫王小王子OTR，不做佛系青年

2017年末的时候佛系特别火，火到什么程度呢，你不标榜一下自己是佛系感觉都不好意思说自己是90后，可是更戏剧的是，2018年刚开始，网上就集体晒出了18岁的回忆，这最后一批90后都已经成年了，90后不再是初生牛犊的代言词。网络上消费90后的标题党，可能从此就要开始消费95后和00后了吧。

互联网日新月异 ， 这种网红实在是太常见了，常见到我们都习惯了早上和晚上追的热点完全差之千里，但也正是因为这种快速的变化，我们得以在消费热点的同时，积累自己判断事物的经验。

尽管网红一词时常有人带着不怀好意的使用，但实际上网红也正代表着新时代互联网人的最真实追求。信息爆炸的时代，创新性和 前瞻 性都可以成为朋友圈引领的一股潮流，朋友圈是表达自己个性品味的地方，因此所有爆红的产品，都必定是此前没有的，或者是在品类上首次现身，或者是在品质和服务上前所未有的提升。因为我们有更高的要求，我们需要更好的品质和调性，我们要的就是跟别人不一样。

一如奶茶界备受宠爱的喜茶，有人愿意花几个小时排队就为了喝到一杯这样的水果茶。表面上看只是一杯茶，其实不管是从饮品的原材料，公开化的制作流程，干净的吧台，还是店内花费心思做的设计，都是俘虏消费者芳心的用心，当你拿到一杯喜茶，从杯套的设计就开始让你觉得不枉此行，更不论这杯茶的口味，更是茶饮品界难得的一股清流。

同样 靠着互联网蹿红的 猫王 小王子 OTR ，因其 高颜值 外观设计和高 品质 的听感成为了众多年轻音乐爱好者的追求，当你手捧 喝着喜茶， 听着 猫 王 小王子 OTR，你可以感受到从 内而外 的用心，追求每个细节的极致，你拥有的不只是一个 收音机 ，更是一种情怀，一种文化，每个 颜色都 有其 文化内涵， 你想要的个性，不正是这样 的么 。正因为这样的与众不同，才使得 朋友圈 以晒猫王 小王子 为潮，无论是自用还是送礼，都倍有范儿。是的，格调就是宣告了我们的不凡。

最近猫王 ×喜茶的跨界联合活动备受瞩目，为此次联合活动特别定制设计的限定礼盒真的是太有范儿了。猫王喜茶合作，每个月都会有活动，各种优惠券送到手，而且非常任性的只送不卖，太符合个性年轻人的行事作风了！