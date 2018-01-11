猫王小王子OTR让你归家的途中不再寂寞！

On The Road 大概是每个人心中都有的梦，我们向往远方的风景，旅途的故事，想要遇见不一样的人生。我们喜欢从一座熟悉的城市出发，抵达不同的城市，去看那些陌生的风景，撞见陌生的脸庞，闯进陌生的世界，在这样的远方，我们把内心那些隐藏的冒险精神挖掘了出来，我们勇敢的直面最真实的自己，这就是我们追求远方的理由，不是逃离某些世故，而是我们热爱自由。

所以即便有许多人明知道北上广的生活艰辛，明知道背井离乡的漂泊也义无反顾的前往，因为这些远方，有我们的梦想。我们能够离开父母的襁褓，放弃熟悉的成长环境，孤身一人去陌生的城市闯荡，正是因为我们知道，无论我们走多远，总有一个可以回去的家。因为心中有爱，才有自由和远方。

又到年关，长途的奔波无法浇冷内心的渴望，想到父母在家中的期盼，那一桌热了又热的饭菜，一家团圆的温馨，这一路旅途都不会漫长。但是如果有了 猫王 小王子 OTR 的陪伴，你的归家之旅， 一定不会 再 寂寞 。

它容颜妖娆，歌喉甜美，小巧迷人，外观精致独特，小巧妩媚令你爱不释手，走哪儿带哪儿一点都不费劲，有这样的神器，你一定是旅途中最耀眼的乘客，它音质细腻清澈，犹如醇美的红酒，听着舒适的音乐，看着窗外一闪而过的风景，还未归家，你已沉醉。

不仅如此，三遍汽车烤漆工艺，光滑可人不留痕迹，外表细腻的像是富含高原蛋白的美肤，而锌铝合金，五面一体压铸成型的无缝造型设计更是如火辣女王的完美身材，再加上复古设计的手提箱式包装盒，精致的造型，绝对是春节送礼的首选，无论是送给朋友还是亲人，都能感受到你的那份用心。

60年代，嬉皮士们用红花对抗枪炮，追求爱与和平。而今天同样象征自由和和平的复古小王子OTR，赋予了嬉皮之丘永恒的色彩——红色，嬉皮文化从没有消失，就像金门大桥一样一直矗立在天地之间。60年代属于每个热爱自由与和平的人，那个曾经激荡着远方与爱情的时代，成为了无数人心中的乌托邦。人类对于自由与和平的渴望，不会因为岁月的流逝而消失，今天，我们依旧追逐着远方。