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猫王小王子OTR让你归家的途中不再寂寞！

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2018-1-11 10:21:08

On The Road 大概是每个人心中都有的梦，我们向往远方的风景，旅途的故事，想要遇见不一样的人生。我们喜欢从一座熟悉的城市出发，抵达不同的城市，去看那些陌生的风景，撞见陌生的脸庞，闯进陌生的世界，在这样的远方，我们把内心那些隐藏的冒险精神挖掘了出来，我们勇敢的直面最真实的自己，这就是我们追求远方的理由，不是逃离某些世故，而是我们热爱自由。

 

所以即便有许多人明知道北上广的生活艰辛，明知道背井离乡的漂泊也义无反顾的前往，因为这些远方，有我们的梦想。我们能够离开父母的襁褓，放弃熟悉的成长环境，孤身一人去陌生的城市闯荡，正是因为我们知道，无论我们走多远，总有一个可以回去的家。因为心中有爱，才有自由和远方。

 

又到年关，长途的奔波无法浇冷内心的渴望，想到父母在家中的期盼，那一桌热了又热的饭菜，一家团圆的温馨，这一路旅途都不会漫长。但是如果有了猫王小王子OTR的陪伴，你的归家之旅，一定不会寂寞

 

它容颜妖娆，歌喉甜美，小巧迷人，外观精致独特，小巧妩媚令你爱不释手，走哪儿带哪儿一点都不费劲，有这样的神器，你一定是旅途中最耀眼的乘客，它音质细腻清澈，犹如醇美的红酒，听着舒适的音乐，看着窗外一闪而过的风景，还未归家，你已沉醉。

 

不仅如此，三遍汽车烤漆工艺，光滑可人不留痕迹，外表细腻的像是富含高原蛋白的美肤，而锌铝合金，五面一体压铸成型的无缝造型设计更是如火辣女王的完美身材，再加上复古设计的手提箱式包装盒，精致的造型，绝对是春节送礼的首选，无论是送给朋友还是亲人，都能感受到你的那份用心。

 

 

60年代，嬉皮士们用红花对抗枪炮，追求爱与和平。而今天同样象征自由和和平的复古小王子OTR，赋予了嬉皮之丘永恒的色彩——红色，嬉皮文化从没有消失，就像金门大桥一样一直矗立在天地之间。60年代属于每个热爱自由与和平的人，那个曾经激荡着远方与爱情的时代，成为了无数人心中的乌托邦。人类对于自由与和平的渴望，不会因为岁月的流逝而消失，今天，我们依旧追逐着远方。

 

我们向往远方的诗歌，追求更高的自由，我们想要更好的生活，想遇见更好的自己，就必须去面对许多意想不到的艰辛。在不断的爬模打滚中，一次次的成长自己，也许生活不会让每个人都能如意，但是我们依旧勇敢前行，因为我们知道即便撞得头破血流，我们还有可回去的地方，因为爱，我们勇敢，因为爱，我们追逐。因为成功或者失败并不是唯一判定人生的准则，有一种人生，就是On The Road ，不管是身体还是灵魂，总有一个一直在路上。

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楼主

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2018-1-11 20:19:29

哟哟哟切克闹，又要肥家过年啦，打算入手送一个给我高三奋斗滴小弟，生活不止眼前的苟且啊少年！

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1 楼

小乖乖薛兆丰 27550050

小乖乖薛兆丰

2018-1-11 20:35:45

嗯，成功抢到票的要得瑟一下，强调，是下铺啊哈哈，这回带上小王子，十几个小时的卧铺也不怕了

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2 楼

人生需要坚持 30988300

人生需要坚持

2018-1-11 20:48:18

这够骚的大红色太适合我了，赶紧剁手买买买

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3 楼

阿什顿大道 30985492

阿什顿大道

2018-1-11 20:58:48

喜欢小王子OTR，有品位有内涵，更喜欢背后的文化精神，On The Road !

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4 楼

半夏微凉095 30787883

半夏微凉095

2018-1-11 21:35:30

长途奔波最不能缺的两样东西，除了手机就是听歌神器了

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5 楼

我有一头小懒猪 30787933

我有一头小懒猪

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